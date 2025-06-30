Kronologi Lengkap Massa Rusak Vila yang Dijadikan Tempat Ibadah di Sukabumi

SUKABUMI – Vila milik Maria Veronica Nina yang dirusak ratusan orang sudah lama digunakan sebagai tempat ibadah. Beberapa kali warga menegur dan melakukan mediasi namun kegiatan peribadatan terus dilaksanakan.

Rumah yang selesai dibangun sejak tahun 2003 tersebut, setiap harinya tidak dihuni oleh pemiliknya, Nina yang berusia sekitar 70 tahun.

Namun, rumah di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat itu sering digunakan saat pemiliknya berlibur atau ketika ada tamu dan keluarga yang bersilaturahmi ke Cidahu Sukabumi

Informasi yang dihimpun Okezone, Senin (30/6/2025) kegiatan peribadatan di rumah itu, diketahui warga mulai tanggal 17 Februari 2025 yang diprakarsai oleh adik pemilik rumah, Weddy. Sejak saat itu, tercatat sudah beberapa kali kegiatan ibadah dilaksanakan di dalam vila tersebut.

Kegiatan pertama terjadi pada 17 Februari 2025, lalu yang kedua pada tanggal 30 April 2025 saat pemasangan salib besar di taman belakang rumah. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2025 dihadiri sekitar 130 jemaat dan terakhir pada 27 Juni 2025 dihadiri 35 jemaat.

Kepala Desa Tangkil, Ijang Sihabudin, membenarkan bahwa warga setempat mulai merasa keberatan sejak pemasangan salib besar pada 30 April 2025. Menurutnya, warga telah berupaya melakukan peneguran langsung dan mediasi kepada pihak pengelola.

“Warga mulai protes sejak pemasangan salib pada bulan April lalu. Mereka juga sudah melaporkan ke RT, MUI desa, dan pemerintah desa. Kami sudah melakukan mediasi dan menanyakan legalitas penggunaan rumah itu sebagai tempat ibadah,” ujar Ijang Sihabudin.

Ia menambahkan bahwa rumah tersebut awalnya diketahui warga sebagai bekas pabrik pengolahan jagung, sehingga ketika digunakan untuk kegiatan ibadah, warga mempertanyakan legalitas dan perizinannya.