Tragis! 2 Mahasiswa UGM Tewas Mengenaskan di Maluku Tenggara

YOGYAKARTA - Dua mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan masyarakat (KKN-PP) di Maluku Tenggara meninggal. Korban tewas akibat perahu motor yang ditumpanginya terbalik setelah dihantam gelombang.

Dua korban meninggal, Bagus Adi Prayogo dari Program Program Sarjana Fakultas Kehutanan dan Septian Eka Rahmadi dari program Sarjana Program Studi Informasi Departemen Teknik Eleketro dan Teknik Informasi Fakultas Teknik.

“Korban Bagus Adi ditemukan pada Selasa malam setelah sempat dinyatakan hilang,” kata Direktur Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM, Rustamadji, Rabu (2/7/2025).

Kronologi bermula saat para mahasiswa menjalankan kegiatan Revitalisasi Terumbu Karang, bagian dari program KKN-PPM Unit Manyeuw.

Sebanyak tujuh mahasiswa UGM dan lima warga lokal menggunakan dua perahu motor untuk mengambil pasir sebagai bahan pembangunan Artificial Patch Reef (APR). Dalam perjalanan pulang, salah satu perahu terbalik akibat gelombang tinggi dan angin kencang.

Lima mahasiswa berhasil diselamatkan, satu mahasiswa meninggal, sementara Bagus sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan meninggal oleh warga sekitar.