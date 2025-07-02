Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tragis! 2 Mahasiswa UGM Tewas Mengenaskan di Maluku Tenggara

Kuntadi , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |10:39 WIB
Tragis! 2 Mahasiswa UGM Tewas Mengenaskan di Maluku Tenggara
Tragis! 2 Mahasiswa UGM Tewas Mengenaskan di Maluku Tenggara
A
A
A

YOGYAKARTA - Dua mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan masyarakat (KKN-PP) di Maluku Tenggara meninggal. Korban tewas akibat perahu motor yang ditumpanginya terbalik setelah dihantam gelombang.

Dua korban meninggal, Bagus Adi Prayogo dari Program  Program Sarjana Fakultas Kehutanan dan Septian Eka Rahmadi dari program Sarjana Program Studi Informasi Departemen Teknik Eleketro dan Teknik Informasi Fakultas Teknik.

“Korban Bagus Adi ditemukan pada Selasa malam setelah sempat dinyatakan hilang,” kata Direktur Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM, Rustamadji, Rabu (2/7/2025).

Kronologi bermula saat para mahasiswa menjalankan kegiatan Revitalisasi Terumbu Karang, bagian dari program KKN-PPM Unit Manyeuw.

Sebanyak tujuh mahasiswa UGM dan lima warga lokal menggunakan dua perahu motor untuk mengambil pasir sebagai bahan pembangunan Artificial Patch Reef (APR). Dalam perjalanan pulang, salah satu perahu terbalik akibat gelombang tinggi dan angin kencang.

Lima mahasiswa berhasil diselamatkan, satu mahasiswa meninggal, sementara Bagus sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan meninggal oleh warga sekitar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/337/3081748/anies-tzmw_large.jpg
Anies Unggah Momen Satu Kamar dengan Prabowo di Acara Reuni UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/510/2984070/mantan-guru-besar-ugm-ditemukan-meninggal-dunia-tergeletak-di-kamar-6ldyQWgau3.jpg
Mantan Guru Besar UGM Ditemukan Meninggal Dunia Tergeletak di Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/510/2853399/sosok-ganjar-pranowo-di-mata-teman-kuliah-menghargai-perbedaan-dan-merakyat-sqJ651B0wl.jpg
Sosok Ganjar Pranowo di Mata Teman Kuliah: Menghargai Perbedaan dan Merakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/510/2853398/ketua-angkatan-fh-ugm-87-ganjar-pranowo-sosok-setia-pada-persahabatan-q7i01UPYAe.jpg
Ketua Angkatan FH UGM 87: Ganjar Pranowo Sosok Setia pada Persahabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/510/2853397/reunian-bareng-teman-kampus-ganjar-pranowo-saling-menyemangati-dan-mengingatkan-CCJ1gosPoO.jpg
Reunian Bareng Teman Kampus, Ganjar Pranowo: Saling Menyemangati dan Mengingatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/510/2853396/ganjar-pranowo-hadiri-reuni-fh-ugm-87-kenang-diskusi-sor-seng-sWYvlimdv4.jpg
Ganjar Pranowo Hadiri Reuni FH UGM 87, Kenang Diskusi Sor Seng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement