Mantan Guru Besar UGM Ditemukan Meninggal Dunia Tergeletak di Kamar

YOGYAKARTA - Mantan Guru Besar UGM, Prof Dr Jamaludin Ancok ditemukan meninggal dunia di kediamannya di kawasan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman. Penemuan mayat mantan guru besar ini sempat membuat heboh media sosial.

Kabar penemuan mayat Jamaludin Ancok tersebut diunggah melalui akun media sosial akun X, @merapi. uncover. Akun tersebut menulis penemuan jenazah seorang pensiunan profesor di salah satu kampus Jogja di utara hotel UIN Sunan Kalijaga.

"(Breaking News) lagi wae... Info awal penemuan jenazah utara hotel uin sambilegi maguwoharjo Sleman, identitas korban sementara laki" Dan perkiraan sudah 3 hari. Ada info awal salah satu prof yang sudah pensiun di kampus jogja," tulis akun tersebut, Sabut (16/3/2024).

Jenazah tersebut diperkirakan sudah meninggal sekitar tiga hari. Pada unggahan tersebut disertakan foto sebuah ruangan yang digaris polisi.

Kapolsek Depok Timur Kompol Masnoto saat dimintai konfirmasi membenarkan penemuan jenazah yang disebut sebagai mantan dosen di salah satu kampus di Jogja. Jenazah tersebut ditemukan Jumat 15 Maret 2024 petang di rumahnya di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok.

"Beliau ditemukan kemarin sekitar pukul 18.30," kata Masnoto, Sabtu (16/3/2024).