Kejaksaan Geledah Kantor BPR Cirebon Terkait Korupsi Kredit Puluhan Miliar

CIREBON - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon menggeledah kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cirebon di Jalan Talang, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (2/7/2025). Penggeledahan terkait dugaan korupsi proses pemberian kredit.

Kejaksaan mencari dokumen penting terkait kasus yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah itu. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon, Slamet Hariyadi, jaksa mengalami kesulitan mendapatkan dokumen asli terkait proses kredit yang diduga dilakukan tanpa prosedur resmi.

"Kami sudah menyelidiki kasus ini sejak Maret 2025. Karena dokumen yang kami cari belum juga diserahkan, maka dilakukan penggeledahan yang direncanakan berlangsung selama dua hari, Senin dan Selasa," kata Slamet.

Menurutnya, kejaksaan telah memeriksa sekitar 40 orang saksi, termasuk pihak internal bank dan para kreditur yang diduga menerima pinjaman bermasalah. Meskipun penyelidikan telah naik ke tahap penyidikan, Slamet menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan karena masih menunggu kelengkapan alat bukti.

"Kerugian negara juga belum bisa kami pastikan karena masih menunggu hasil audit dari BPK RI," ujarnya.