Viral Balita Usia 22 Bulan Disiksa Ayah Kandung, Wajah dan Perut Diinjak

PURWAKARTA - Seorang balita berusia 22 bulan disiksa ayah kandungnya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kelakuan keji pelaku viral di media sosial dan kini diamankan polisi.

Kekejaman pelaku pertama kali diunggah anggota DPR RI Achmad Sahroni melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video yang beredar luas, tampak jelas pelaku menginjak wajah dan perut sang anak.

Korban menangis histeris sambil kesakitan. Sementara sang ayah terus melakukan tindak kekerasan tersebut tanpa rasa iba.

Kasi Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan kejadian tersebut. Aksi penganiayaan diduga berkaitan dengan masalah dalam rumah tangga pelaku.

“Dari video itu, terlihat jelas adanya memar di tubuh korban akibat diinjak. Korban juga beberapa kali terjatuh dan terbentur di bagian kepala serta badan,” ujar Enjang saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (4/7/2025).