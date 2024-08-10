Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pengasuh Daycare di Pekanbaru Jadi Tersangka, Pelaku Penganiayaan Anak Bertambah Lagi

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |21:48 WIB
Pengasuh Daycare di Pekanbaru Jadi Tersangka, Pelaku Penganiayaan Anak Bertambah Lagi
Penganiayaan Anak (foto: freepik)
A
A
A

PEKANBARU - Polresta Pekanbaru, Riau terus melakukan pengusutan dugaan penganiayaan terhadap anak di Daycare Pekanbaru. Setelah sebelumnya pemilik berinisial W (34) kini tersangka bertambah lagi.

Tersangka kedua adalah D. Wanita berusia 25 tahun ini merupakan pengasuh korban yakni F (4 tahun) di Daycare  Early Steps Learning Center. Lokasinya berada di Jalan KH Kaharuddin Nasution, Gang Anugrah, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

“Penetapan tersangka D setelah kita mengontongi dua alat bukti,” ucap Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana Putra, Sabtu (10/8/2024).

Sebelumnya tersangka W tidak dilakukan penahanan. Namun akhirnya polisi kini melakukan penahanan terhadap W dan juga tersangka D.

 

Telusuri berita news lainnya
