HOME NEWS SUMUT

Penyidik KPK Geledah Rumah Plt Kadis PUPR Madina Sumut, Terkait Kasus Topan Ginting?

Liansah Rangkuti , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |20:54 WIB
Penyidik KPK Geledah Rumah Plt Kadis PUPR Madina Sumut, Terkait Kasus Topan Ginting?
Penyidik KPK geledah rumah Plt Kadis PUPR Madina Sumut (foto: Okezone)
A
A
A

MADINA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Pelaksana tugas (Plt) kepala dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Elvianti Harahap.

Pantauan Okezone di lokasi, Jumat (4/7/2025). Sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap terlihat mengamankan jalannya penggeledahan yang berlangsung di Desa Paggorengan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandia, sekira pukul 16.00 WIB.

Pada pukul 20.00 WIB, tim KPK keluar dari rumah Kadis PUPR Madina dengan membawa 3 tas koper dan langsung menuju kantor Dinas PUPR Madina. 

Elvianti Harahap pun enggan diwawancara, bahkan tidak mau membuka kaca mobil dinasnya saat dihampiri wartawan. 

Belum diketahui apakah penggeledahan ini buntut dari penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.

 

Halaman:
1 2 3
      
