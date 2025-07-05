Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Asrama Mahasiswa di Makassar Diserang Puluhan OTK Bersajam hingga Bom Molotov

Muhammad Nur Bone , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |00:20 WIB
Asrama Mahasiswa di Makassar Diserang Puluhan OTK Bersajam hingga Bom Molotov
Kasus Penyerangan (foto: dok ist)
A
A
A

MAKASSAR - Aksi penyerangan brutal terjadi di sebuah asrama mahasiswa di Jalan Adipura, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis 4 Juli 2025 malam. Puluhan orang tak dikenal (OTK) menyerbu asrama dengan membawa senjata tajam, batu, dan bom molotov.

Para pelaku diketahui datang menggunakan sepeda motor dan langsung melempari kaca jendela asrama dengan batu serta melemparkan tiga buah bom molotov ke arah bangunan. Beruntung, tidak ada kebakaran yang terjadi dalam insiden tersebut dan tidak ada korban luka maupun jiwa.

Menurut keterangan salah satu penghuni asrama, Ikram, penyerangan itu berlangsung mendadak saat para mahasiswa sudah tertidur. 

“Teman-teman tidak tahu dari mana asalnya pelaku. Kami tidak pernah punya masalah di luar, tiba-tiba saja diserang,” ujarnya, Jumat (5/7/2025).

Ikram menambahkan, para pelaku sempat melempar bom molotov yang meledak dua kali, memecahkan kaca jendela, lalu masuk ke dalam area asrama dengan memanjat pagar. Mereka bahkan menendang beberapa pintu kamar sebelum akhirnya kabur setelah berada di lokasi selama kurang lebih 10 hingga 15 menit.

“Kami bersyukur tidak ada yang terluka karena semua kamar dikunci dari dalam. Sekarang laporan polisi sudah dibuat, dan kami percaya polisi bisa mengusut dan menangkap para pelaku,” jelas Ikram.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176335//penyerangan-GVHw_large.jpg
Polisi Ungkap Motif Penyerangan Warkop di Tanah Abang: Mau Balas Dendam Berujung Pencurian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176287//penyerangan-Utig_large.jpg
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penyerangan Brutal di Warkop Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175585//penembakan_di_tanah_abang-nC6O_large.jpg
Penyerangan Brutal di Warkop Tanah Abang, 2 Orang Kena Tembak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172776//menko_yusril_ihza_mahendra-bhjS_large.jpg
Ojol Tewas Diteriaki Intel di Makassar, Yusril Ungkap Ada Tersangka Anak 14 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171340//kkb-5dRk_large.jpg
Brutal! Pekerja di Yahukimo Diserang Pakai Parang hingga Dihujani Batu Belasan OTK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3169985//geng_motor-omq3_large.jpg
Geng Motor Bersenjata Busur hingga Samurai Serang Warga, Dua Motor Dirusak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement