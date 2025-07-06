Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Satu Jenazah Korban KMP Tunu Pratama Ditemukan di Hari Kelima, Ini Ciri-cirinya

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |21:00 WIB
Satu Jenazah Korban KMP Tunu Pratama Ditemukan di Hari Kelima, Ini Ciri-cirinya
Satu Jenazah Korban KMP Tunu Pratama Ditemukan di Hari Kelima, Ini Ciri-cirinya (Foto: Istimewa)
BANYUWANGI - Setelah melakukan upaya pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya secara intensif hingga hari kelima, Minggu (6/7/2025), sekira pukul 12.00 WIB, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu jenazah di sektor 3 pencarian korban kapal yang tenggelam di Selat Bali tersebut.

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan BASARNAS, R. Eko Suyatno selaku SMC dalam Operasi SAR KMP Tunu Pratama Jaya, mengatakan jenazah tersebut ditemukan oleh tim KRI Tongkol 517 dalam kondisi terapung di perairan sekitar koordinat 08º 18,532’ S 114º 26,687’ E.

Lokasi penemuan jenazah ini berjarak sekitar 5,7 hingga 6 mil laut dari lokasi kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Meskipun kondisi gelombang di lokasi penemuan jenazah cukup tinggi, namun evakuasi berhasil dilakukan dengan menggunakan perahu karet KRI Tongkol 517.

Setelah dievakuasi ke darat melalui dermaga Pusri, selanjutnya jenazah yang ditemukan tersebut dibawa ke RSUD Blambangan guna dilakukan langkah-langkah identifikasi oleh tim BIDDOKKES POLDA Jatim.

“Hasil identifikasi awal yang dilakukan oleh tim BIDDOKKES POLDA Jatim, yaitu jenazah korban yang ditemukan ini berjenis kelamin laki-laki, tinggi badan sekitar 170 cm, menggunakan kaos oblong warna biru dan celana pendek warna cokelat,” ujar Eko Suyatno.

Eko menjelaskan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah sesuai prosedur dengan pemberian label di dalam body pack, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi manakala antem-mortem dilakukan.

Untuk diketahui, sejak Sabtu 5 Juli 2025, malam, KRI Fanildo bersama tim survei PUSHIDROSAL telah bekerja hingga saat ini di lokasi. Untuk meyakinkan kembali fix datum, akan didatangkan KRI Sika dari PUSHIDROSAL yang memiliki kemampuan operasi survei dan pemetaan hidro-oseanografi.

 

