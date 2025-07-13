Advertisement
HOME NEWS JABAR

Perempuan Muda Penipu Berkedok Investasi Diringkus Polisi

Muslimin , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |14:14 WIB
Perempuan Muda Penipu Berkedok Investasi Diringkus Polisi
Sat Reskrim Polres Cirebon Kota mengungkap kasus penipuan berkedok investasi/Foto: Muslimin-Okezone
A
A
A

CIREBON – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Cirebon Kota mengungkap kasus penipuan berkedok investasi dengan modus titip dana berprofit tinggi yang dipasarkan melalui media sosial. Seorang perempuan berinisial TA (27) ditangkap usai dua kali mangkir dari panggilan penyidik. 
Tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini bermula dari laporan korban bernama Pitriani, warga Kabupaten Cirebon, yang mengaku mengalami kerugian setelah tergiur tawaran investasi menggiurkan melalui akun Instagram @tya.harun. Dalam program tersebut, tersangka menjanjikan keuntungan sebesar 20 persen dalam waktu satu bulan kepada para "penitip dana".

Namun, setelah korban mentransfer uang, janji keuntungan tak kunjung terealisasi. Bahkan, modal pun tidak dikembalikan. Uang yang terkumpul justru digunakan tersangka untuk membayar investor lain dalam skema yang mirip dengan gali lubang tutup lubang.

“Ini jelas modus penipuan berkedok investasi. Tersangka memutar uang korban untuk membayar member sebelumnya, mirip skema Ponzi,” ujar Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP Fajri Amelia Putra, Minggu (13/7/2025).

Tersangka TA akhirnya dibekuk di sebuah rumah di kawasan Perumahan BSB Village, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, setelah dilakukan proses profiling digital.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
