Polisi Tangkap Wanita Cantik Penipu Berkedok Investasi Properti, Ini Tampangnya

CIREBON - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cirebon Kota kembali mengungkap kasus investasi bodong dengan modus bisnis properti. Polisi mengamankan seorang perempuan berinisial DLT (34), terduga pelaku penipuan berkedok investasi properti di sebuah kafe di bilangan Jalan Kartini, Kota Cirebon, Rabu (16/7/2025).

Penangkapan ini dilakukan setelah DLT dua kali mangkir dari panggilan penyidik terkait laporan dari korban bernama Dede Suparman Aryanto, warga Kelurahan Pekalipan, Kota Cirebon. Korban mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat tergiur iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

“Korban dijanjikan keuntungan besar hanya dalam kurun waktu satu hari hingga satu minggu. Namun kenyataannya, dana tidak dikembalikan sesuai kesepakatan,” ujar Kasatreskrim Polres Cirebon Kota, AKP Fajri Ameli Putra.

DLT diduga menawarkan investasi pembangunan properti kepada korban dengan sistem pengembalian cepat. Dari periode 13 Juni hingga 21 Juli 2024, korban mengirim uang secara bertahap hingga total mencapai Rp525 juta.