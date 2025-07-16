Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Tangkap Wanita Cantik Penipu Berkedok Investasi Properti, Ini Tampangnya

Muslimin , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |12:09 WIB
Polisi Tangkap Wanita Cantik Penipu Berkedok Investasi Properti, Ini Tampangnya
Polisi mengamankan seorang perempuan terduga pelaku penipuan berkedok investasi properti/Foto: Muslimin-Okezone
A
A
A

CIREBON - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cirebon Kota kembali mengungkap kasus investasi bodong dengan modus bisnis properti. Polisi mengamankan seorang perempuan berinisial DLT (34), terduga pelaku penipuan berkedok investasi properti di sebuah kafe di bilangan Jalan Kartini, Kota Cirebon, Rabu (16/7/2025).

Penangkapan ini dilakukan setelah DLT dua kali mangkir dari panggilan penyidik terkait laporan dari korban bernama Dede Suparman Aryanto, warga Kelurahan Pekalipan, Kota Cirebon. Korban mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat tergiur iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

“Korban dijanjikan keuntungan besar hanya dalam kurun waktu satu hari hingga satu minggu. Namun kenyataannya, dana tidak dikembalikan sesuai kesepakatan,” ujar Kasatreskrim Polres Cirebon Kota, AKP Fajri Ameli Putra.

DLT diduga menawarkan investasi pembangunan properti kepada korban dengan sistem pengembalian cepat. Dari periode 13 Juni hingga 21 Juli 2024, korban mengirim uang secara bertahap hingga total mencapai Rp525 juta.

perempuan terduga pelaku penipuan berkedok investasi properti/Foto: Muslimin-Okezone

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180482/viral-eS7u_large.jpg
Polda Metro Bongkar Penipuan Trading Crypto Miliaran Rupiah, Satu Pelaku Wanita Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178616/lelang_mobil_doni_salmanan-od5z_large.jpg
10 Kendaraan Mewah Doni Salmanan Laku Dilelang, Nilainya Capai Rp9,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174905/korupsi_taspen-FHTq_large.jpg
Eks Dirut IIM Ekiawan Heri Divonis 9 Tahun Penjara Terkait Investasi Fiktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/525/3154948/penipuan-dYXe_large.jpg
Perempuan Muda Penipu Berkedok Investasi Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152702/penipuan-qXiM_large.jpg
Ini Tampang Pelaku Investasi Bodong Modus Love Scamming, Catut Foto Selebgram Cantik Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142385/korupsi_taspen-2JrO_large.jpg
Investasi Fiktif, Eks Dirut Taspen Didakwa Rugikan Negara Rp1 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement