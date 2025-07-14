Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gubernur Jatim Santuni 8 Ahli Waris Korban KMP Tunu Pratama Jaya

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |16:37 WIB
Gubernur Jatim Santuni 8 Ahli Waris Korban KMP Tunu Pratama Jaya
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan santunan duka kepada delapan korban meninggal KMP Tunu Pratama Jaya/Foto: Diwan Mohammad Zahri-Okezone
BANYUWANGI – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan santunan duka kepada delapan ahli waris korban meninggal dunia KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dari total 18 korban meninggal yang sudah ditemukan, 10 di antaranya merupakan warga Jawa Timur.

"Atas berpulangnya para korban laka laut KMP Tunu, kami menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan," kata Khofifah, Senin (14/7/2025).

Delapan ahli waris keluarga korban asal Banyuwangi hadir langsung di Pelabuhan Ketapang untuk menerima santunan duka. Sedangkan dua keluarga korban lain dari Blitar dan Probolinggo akan disampaikan langsung oleh BPBD Jawa Timur dan Tim Tagana.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga berdialog dengan keluarga korban yang hingga kini belum ditemukan. Ia mengajak mereka terus berdoa agar proses pencarian segera membuahkan hasil.

"Kami semua berharap korban yang belum ditemukan segera diketemukan dalam keadaan terbaik," ucapnya.

