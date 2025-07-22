Aksi Nekat Pengendara! Belasan Motor Disembunyikan di Kebun Demi Hindari Razia

LUMAJANG - Pemandangan tak biasa terjadi di sebuah kebun milik warga di Kelurahan Citrodiwangsan, Lumajang, Senin (21/7/2025) sore. Belasan sepeda motor ditemukan tersembunyi di balik semak-semak, saat jajaran Satlantas Polres Lumajang menggelar Operasi Patuh Semeru 2025.

Belasan kendaraan tersebut diduga sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya untuk menghindari razia polisi. Aparat yang menerima laporan dari warga langsung bergerak menuju lokasi dan mendapati sejumlah motor tanpa pemilik yang diduga tidak dilengkapi surat-surat kendaraan.

"Motor-motor ini sengaja disembunyikan pemiliknya karena takut terjaring razia. Diduga kuat mereka tidak memiliki kelengkapan dokumen kendaraan,” ujar KBO Satlantas Polres Lumajang, Ipda Heri Purnomo, Senin (21/7/2025).

Dari kebun tersebut, sebanyak 15 sepeda motor diangkut petugas ke kantor Satlantas Polres Lumajang sebagai barang bukti pelanggaran lalu lintas. Motor-motor itu ditemukan dalam kondisi ditinggal begitu saja tanpa pengawasan.

Tak hanya itu, selama operasi berlangsung, polisi mengamankan total 60 sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun spesifikasi teknis kendaraan.

“Dalam operasi ini kami mengamankan 60 kendaraan, mulai dari yang tidak memiliki STNK, tidak ada BPKB, hingga yang sudah dimodifikasi tidak sesuai standar teknis,” jelas Heri.