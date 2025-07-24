Breaking News! Pesawat An-24 Jatuh di Rusia, Tak Ada Penumpang Selamat

Pesawat Antonov An-24 milik maskapai Angara Airlines jatuh di Rusia, Kamis (24/7/2025). (Foto: Istimewa/AP)

TYNDA – Kecelakaan transportasi udara kembali terjadi. Kali ini pesawat Antonov An-24 milik maskapai Angara Airlines yang berbasis di Siberia jatuh di wilayah timur Amur, Rusia, Kamis (24/7/2025). Laporan awal menyebutkan tidak ada penumpang selamat dalam tragedi ini.

Pesawat An-24 awalnya dilaporkan hilang dari radar saat mendekati tujuan akhir di Kota Tynda. Kantor berita TASS melaporkan, burung besi itu mengangkut sedikitnya 50 orang termasuk enam awak.

"Kesalahan kru saat pendaratan akibat jarak pandang buruk diduga menjadi penyebab kecelakaan," bunyi laporan TASS.

Gubernur setempat Vasily Orlov mengatakan, seluruh kekuatan dan sumber daya yang diperlukan telah dikerahkan untuk mencari pesawat tersebut.

Sementara itu, Kementerian Darurat Rusia menyebutkan jumlah orang dalam penerbangan itu 43 orang termasuk lima anak-anak.

"Sebuah helikopter Mi-8 yang dioperasikan oleh Rosaviatsiya (otoritas penerbangan sipil Rusia) menemukan badan pesawat yang terbakar," kata kementerian di Telegram.





(Zen Teguh)