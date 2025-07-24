Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News! Pesawat An-24 Jatuh di Rusia, Tak Ada Penumpang Selamat

Zen Teguh , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |15:36 WIB
Breaking News! Pesawat An-24 Jatuh di Rusia, Tak Ada Penumpang Selamat
Pesawat Antonov An-24 milik maskapai Angara Airlines jatuh di Rusia, Kamis (24/7/2025). (Foto: Istimewa/AP)
A
A
A

TYNDA – Kecelakaan transportasi udara kembali terjadi. Kali ini pesawat Antonov An-24 milik maskapai Angara Airlines yang berbasis di Siberia jatuh di wilayah timur Amur, Rusia, Kamis (24/7/2025). Laporan awal menyebutkan tidak ada penumpang selamat dalam tragedi ini.

Pesawat An-24 awalnya dilaporkan hilang dari radar saat mendekati tujuan akhir di Kota Tynda. Kantor berita TASS melaporkan, burung besi itu mengangkut sedikitnya 50 orang termasuk enam awak.

"Kesalahan kru saat pendaratan akibat jarak pandang buruk diduga menjadi penyebab kecelakaan," bunyi laporan TASS.

Gubernur setempat Vasily Orlov mengatakan, seluruh kekuatan dan sumber daya yang diperlukan telah dikerahkan untuk mencari pesawat tersebut.

Sementara itu, Kementerian Darurat Rusia menyebutkan jumlah orang dalam penerbangan itu 43 orang termasuk lima anak-anak.

"Sebuah helikopter Mi-8 yang dioperasikan oleh Rosaviatsiya (otoritas penerbangan sipil Rusia) menemukan badan pesawat yang terbakar," kata kementerian di Telegram.


 

(Zen Teguh)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160121/pesawat_jatuh-QB9u_large.jpg
Kadispen AU: Pesawat Latih Jatuh di Bogor Sedang Training
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/18/3157073/jet_tempur-Ypxi_large.jpg
Update! Jet Tempur Bangladesh Jatuh Timpa Kampus, 20 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/244/3120635/kecelakaan_pesawat-hq6f_large.jpg
Pesawat Airfast Alami Kendala saat Mendarat di Ngurah Rai, 31 Penerbangan Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/337/3118161/pesawat_garuda-ydQL_large.jpg
Ngeri, Kaca Pesawat Garuda Retak, 151 Penumpang dari Pekanbaru ke Jakarta Gagal Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/337/3036899/terdampak-microsoft-down-massal-penumpang-pesawat-diimbau-datang-lebih-awal-ke-bandara-9H03IiE6jQ.jpg
Terdampak Microsoft Down Massal, Penumpang Pesawat Diimbau Datang Lebih Awal ke Bandara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036872/sejumlah-maskapai-lakukan-check-in-manual-imbas-microsoft-down-massal-clv4zQxtNA.jpg
Sejumlah Maskapai Lakukan Check In Manual Imbas Microsoft Down Massal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement