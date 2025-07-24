Pascakasus Dokter Priguna Perkosa Pasien, FK Unpad Kembali Buka PPDS di RSHS Bandung

BANDUNG – Pascakasus dokter Priguna Anugerah Pratama yang memperkosa pasien dan keluarga pasien mereda, Fakultas Kedokteran (FK) Unpad kembali membuka penerimaan calon mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Namun, syarat untuk diterima sebagai mahasiswa PPDS diperketat.

Persyaratan ketat diterapkan untuk mengantisipasi peristiwa tidak diinginkan kembali terjadi, seperti kasus Priguna. Para dokter calon mahasiswa PPDS akan menjalani psikotes dan tes kejiwaan. Proses ini untuk memastikan mereka tidak mengidap penyimpangan seksual dan gangguan mental.

“Kami melibatkan psikolog, psikiater, dan sebagainya. Calon mahasiswa PPDS harus melalui proses pemeriksaan psikologis dulu. Kalau calon terindikasi mengidap penyimpangan seksual atau gangguan mental, akan dibawa ke klinik. Setelah itu ke psikiater dan sebagainya,” kata Dekan FK Unpad, Yudi Hidayat, kepada wartawan di Gedung MCHC RSHS Bandung, Kamis (24/7/2025).

Yudi menyatakan, FK Unpad harus bisa mendeteksi orang dengan kelainan jiwa secara menyeluruh. Seandainya dalam tes, calon mahasiswa PPDS mengidap penyimpangan seksual, FK Unpad akan menolak dengan tegas.

“Karena bukan masalah apa-apa, masyarakat yang harus kami pikirkan,” tuturnya.