Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pascakasus Dokter Priguna Perkosa Pasien, FK Unpad Kembali Buka PPDS di RSHS Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |18:17 WIB
Pascakasus Dokter Priguna Perkosa Pasien, FK Unpad Kembali Buka PPDS di RSHS Bandung
Dekan FK Unpad, Yudi Hidayat/Foto: Agus Warsudi-Okezone
A
A
A

BANDUNG – Pascakasus dokter Priguna Anugerah Pratama yang memperkosa pasien dan keluarga pasien mereda, Fakultas Kedokteran (FK) Unpad kembali membuka penerimaan calon mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Namun, syarat untuk diterima sebagai mahasiswa PPDS diperketat.

Persyaratan ketat diterapkan untuk mengantisipasi peristiwa tidak diinginkan kembali terjadi, seperti kasus Priguna. Para dokter calon mahasiswa PPDS akan menjalani psikotes dan tes kejiwaan. Proses ini untuk memastikan mereka tidak mengidap penyimpangan seksual dan gangguan mental.

“Kami melibatkan psikolog, psikiater, dan sebagainya. Calon mahasiswa PPDS harus melalui proses pemeriksaan psikologis dulu. Kalau calon terindikasi mengidap penyimpangan seksual atau gangguan mental, akan dibawa ke klinik. Setelah itu ke psikiater dan sebagainya,” kata Dekan FK Unpad, Yudi Hidayat, kepada wartawan di Gedung MCHC RSHS Bandung, Kamis (24/7/2025).

Yudi menyatakan, FK Unpad harus bisa mendeteksi orang dengan kelainan jiwa secara menyeluruh. Seandainya dalam tes, calon mahasiswa PPDS mengidap penyimpangan seksual, FK Unpad akan menolak dengan tegas.

“Karena bukan masalah apa-apa, masyarakat yang harus kami pikirkan,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162358//wamenkop-utAl_large.jpg
Momen Wamenkop Ferry Kenang Masa Kuliah di Unpad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/11/3149377//alfamart_unpad_kembangkan_so_alfamind-rMFP_large.jpeg
Perkuat Kolaborasi, Alfamart dan Unpad Kembangkan Potensi Store Owner Alfamind
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/525/3132803//kasus_pelecehan_seksual-fkAu_large.jpg
Kasus Pemerkosa Pasien RSHS Bandung, Polisi Perpanjang Masa Penahanan Dokter Priguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/65/3132748//kemenkes-erdE_large.png
Kemenkes Tutup 3 Prodi FK: Anestesi Undip, Unpad dan Penyakit Dalam Unsrat Imbas Kasus Bullying-Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/481/3132479//menkes_minta_jam_kerja_dokter_ppds_tak_berlebihan-OeTA_large.jpg
Menkes Minta Jam Kerja Dokter PPDS Tak Berlebihan: Kalau Lembur, Besok Harus Libur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/481/3132460//menkes_wajibkan_calon_dokter_lakukan_tes_kejiwaan_setiap_6_bulan_sekali-Fg0b_large.jpg
Menkes Wajibkan Calon Dokter Lakukan Tes Kejiwaan Setiap 6 Bulan Sekali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement