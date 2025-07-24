Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Audiensi dengan Kemensos, Bupati Jonius Taripar Dorong Sekolah Gratis di Tapanuli Utara

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |22:58 WIB
Bupati Jonius Taripar dorong sekolah gratis di Tapanuli Utara
Bupati Jonius Taripar dorong sekolah gratis di Tapanuli Utara (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Bupati Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menggelar audiensi dengan Kementerian Sosial. Bersama rombongan, ia diterima langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Orang nomor satu di Kabupaten Taput yang akrab disapa JTP itu hadir dengan misi mendorong terwujudnya pendidikan gratis di kampung halamannya, serta pemerataan akses pendidikan secara umum.

Sekolah Rakyat menjadi agenda utama dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 23 Juli 2025, di Jakarta tersebut. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dikelola Kementerian Sosial dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Pemkab Tapanuli Utara saat ini tengah menyiapkan lahan sesuai persyaratan yang ditetapkan Kemensos RI untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah kami," ujar Jonius Taripar Parsaoran.

Turut mendampingi di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Kepala Bidang Litbang.

 

