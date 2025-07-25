Kementerian Imipas Umumkan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya bagi PNS, TNI, dan Polri

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kementerian Imipas) mengumumkan seleksi terbuka untuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Seleksi ini dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil pusat maupun daerah, prajurit TNI, serta anggota Polri.

Pengumuman seleksi dengan Nomor WIP-SA.02,01-3 Tentang Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ditandatangani oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim selaku Ketua Panitia Seleksi pada Jumat (25/7/2025) dan dapat dilihat pada laman http://pansel.kemenimipas.go.id.

Silmy menjelaskan pendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum meliputi rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik, pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki, serta sehat jasmani dan rohani.

Kemudian semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir, tidak dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan telah menyerahkan LHKPN ke KPK.

"Selain persyaratan umum, kami sertakan pula persyaratan khusus yang mengatur tentang kualifikasi pendidikan, pangkat, dan usia sebagaimana tertuang dalam pengumuman tersebut," kata Silmy, pada Jumat (25/7/2025) di Jakarta.