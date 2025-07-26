Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PN Jakpus Jawab Protes Kubu Hasto soal Hakim Bermasker 

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |11:32 WIB
PN Jakpus Jawab Protes Kubu Hasto soal Hakim Bermasker 
Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto/Foto: Jonathan Simanjuntak-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menanggapi protes kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto yang mengenakan masker sepanjang persidangan. Rios disebut terbiasa memakai masker sejak dua kali terpapar Covid-19.

"Awalnya di saat pandemi, Pak Rios pernah dua kali kena Covid-19. Lalu menjadi kebiasaan sehari-hari karena merasa lebih bersih menghirup udara dengan memakai masker," ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra, Sabtu (26/7/2025).

Andi menambahkan, polusi udara Jakarta juga menjadi alasan kenyamanan sang hakim menggunakan masker.

"Apalagi polusi Jakarta lumayan mengganggu, sehingga beliau merasa lebih nyaman pakai masker. Jadi kami menilai prasangka penasihat hukum (Hasto) tidak tepat," lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebiasaan tersebut tidak hanya dilakukan saat menyidangkan perkara Hasto Kristiyanto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3146980/ma-oPFH_large.jpg
Ketua MA ke Hakim Baru: Kalau Mau ke Diskotek Silakan, tapi Jabatan Anda Takkan Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/337/3146689/sunarto-irKI_large.jpg
Ketua MA: Lembaga Peradilan Sedang Berhadapan dengan Kepercayaan Publik akibat Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/337/3146664/sunarto-dtFz_large.jpg
1.451 Hakim Dikukuhkan, Ketua MA: Belum Ideal Dibandingkan dengan Beban Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/337/3141347/hakim-NA1W_large.jpg
Ketua MA Minta Seluruh Hakim Tidak Berperilaku seperti 'Setan'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/337/3141074/mahkamah_agung-uy05_large.jpg
Ingat, Hakim di Indonesia Jangan Hidup Hedon hingga Hindari Diskotek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072263/viral-mdON_large.jpg
Momen Hakim Menangis Haru saat Mendengar Komitmen Prabowo Perbaiki Kesejahteraan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement