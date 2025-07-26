PN Jakpus Jawab Protes Kubu Hasto soal Hakim Bermasker

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menanggapi protes kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto yang mengenakan masker sepanjang persidangan. Rios disebut terbiasa memakai masker sejak dua kali terpapar Covid-19.

"Awalnya di saat pandemi, Pak Rios pernah dua kali kena Covid-19. Lalu menjadi kebiasaan sehari-hari karena merasa lebih bersih menghirup udara dengan memakai masker," ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra, Sabtu (26/7/2025).

Andi menambahkan, polusi udara Jakarta juga menjadi alasan kenyamanan sang hakim menggunakan masker.

"Apalagi polusi Jakarta lumayan mengganggu, sehingga beliau merasa lebih nyaman pakai masker. Jadi kami menilai prasangka penasihat hukum (Hasto) tidak tepat," lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebiasaan tersebut tidak hanya dilakukan saat menyidangkan perkara Hasto Kristiyanto.