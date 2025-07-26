Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Tetapkan 16 Siswa SMP Tersangka dalam Duel Maut Tewaskan Satu Pelajar

Ricky Susan , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |10:27 WIB
Polisi Tetapkan 16 Siswa SMP Tersangka dalam Duel Maut Tewaskan Satu Pelajar
Kasatreskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto/Foto: Ricky Susan-Okezone
A
A
A

CIANJUR – Polres Cianjur menetapkan 16 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagai tersangka dalam kasus duel antarpelajar yang menewaskan seorang siswa berinisial ZD. Insiden tragis tersebut terjadi di Jembatan Parigi, Desa Sindangsari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur.

Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik Unit Reserse Kriminal Polres Cianjur melakukan serangkaian pemeriksaan intensif terhadap pelajar yang sebelumnya dipanggil sebagai saksi. Dari hasil penyelidikan, ke-16 pelajar dinyatakan terlibat aktif dalam peristiwa tawuran yang berujung pada kematian ZD, yang terjatuh dari jembatan saat duel dua lawan dua berlangsung.

“Dari hasil pemeriksaan dan alat bukti yang kami miliki, sebanyak 16 pelajar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang menyebabkan kematian korban,” ungkap Kasatreskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, Sabtu (26/7/2025).

Para tersangka, yang sebagian besar masih duduk di bangku kelas 8 dan 9, berasal dari dua sekolah berbeda di Kecamatan Leles. Mereka masing-masing berinisial AZ, MD, AN, RS, RA, BG, MN, SS, RH, RF, A, RP, MH, PN, MF, dan N. Seluruhnya memiliki peran beragam dalam peristiwa tersebut.

“Peran mereka bervariasi, mulai dari yang langsung terlibat dalam duel, yang mengatur pertemuan untuk tawuran, menjadi pengendara sepeda motor menuju lokasi, hingga yang merekam dan menyaksikan aksi duel tanpa mencegahnya,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/340/3159171/duel-VlQd_large.jpg
Viral, Dua Kelompok Pelajar SMA di Lebak Duel ala Gladiator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/338/3143568/saling_ejek_di_medsos_penyebab_pecahnya_tawuran_remaja_di_depok-cNte_large.jpg
Saling Ejek di Medsos, Penyebab Pecahnya Tawuran Remaja di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/525/3022268/bentrok-pelajar-di-cianjur-1-orang-tewas-bersimbah-darah-xzegb8QqP4.jpg
Bentrok Pelajar di Cianjur, 1 Orang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/525/3004638/tragis-pelajar-smp-di-sukabumi-duel-hingga-tewas-temannya-asyik-merekam-dengan-ponsel-9X8JxlhPoc.jpg
Tragis! Pelajar SMP di Sukabumi Duel hingga Tewas, Temannya Asyik Merekam dengan Ponsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/525/2968627/duel-maut-satu-lawan-satu-pelajar-smp-tewas-ditinggalkan-temannya-di-rumah-sakit-w5FelBlPo6.jpg
Duel Maut Satu Lawan Satu, Pelajar SMP Tewas Ditinggalkan Temannya di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/525/2933909/janjian-tawuran-lewat-medsos-remaja-di-sukabumi-tewas-dibacok-lehernya-y4yKt8VcSJ.jpg
Janjian Tawuran Lewat Medsos, Remaja di Sukabumi Tewas Dibacok Lehernya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement