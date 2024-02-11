Duel Maut Satu Lawan Satu, Pelajar SMP Tewas Ditinggalkan Temannya di Rumah Sakit

SUKABUMI - Seorang pelajar SMP mengalami luka parah akibat bacokan senjata tajam usai berduel dengan pelajar lain. Korban dibawa oleh temannya ke RS Betha Medika sudah dalam keadaan tidak bernyawa, ditinggalkan oleh teman-temannya di rumah sakit.

Peristiwa tersebut menghebohkan warga Sukabumi, beberapa pengunjung rumah sakit yang melihat kejadian tersebut, lalu mengunggahnya sehingga viral di media sosial. Aparat Kepolisian bergerak cepat mengungkap kejadian tersebut.

KBO Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Iptu Agus Israwan mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian tersebut terjadi di Kampung Lebak muncang RT 39/19, Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Kejadiannya sekira pukul 17.30 WIB, korban berinisial MRA dulu sempat sekolah di salah satu SMP Negeri di wilayah Gunungguruh, yang kini mengikuti pendidikan kesetaraan Paket B," ujar Agus kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (11/2/2024).

Agus mengatakan, kronologinya, berawal saat kedua kelompok pelajar melakukan komunikasi melalui media sosial, janjian di suatu tempat untuk melakukan duel 1 vs 1.

Kelompok sekolah korban menamakan diri Bastard sedangkan kelompok lawan namanya adalah Zumad.