Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Duel Maut Satu Lawan Satu, Pelajar SMP Tewas Ditinggalkan Temannya di Rumah Sakit

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |13:38 WIB
Duel Maut Satu Lawan Satu, Pelajar SMP Tewas Ditinggalkan Temannya di Rumah Sakit
TKP Duel Maut/Foto: MNC Portal
A
A
A

SUKABUMI - Seorang pelajar SMP mengalami luka parah akibat bacokan senjata tajam usai berduel dengan pelajar lain. Korban dibawa oleh temannya ke RS Betha Medika sudah dalam keadaan tidak bernyawa, ditinggalkan oleh teman-temannya di rumah sakit.

Peristiwa tersebut menghebohkan warga Sukabumi, beberapa pengunjung rumah sakit yang melihat kejadian tersebut, lalu mengunggahnya sehingga viral di media sosial. Aparat Kepolisian bergerak cepat mengungkap kejadian tersebut.

KBO Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Iptu Agus Israwan mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian tersebut terjadi di Kampung Lebak muncang RT 39/19, Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Kejadiannya sekira pukul 17.30 WIB, korban berinisial MRA dulu sempat sekolah di salah satu SMP Negeri di wilayah Gunungguruh, yang kini mengikuti pendidikan kesetaraan Paket B," ujar Agus kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (11/2/2024).

Agus mengatakan, kronologinya, berawal saat kedua kelompok pelajar melakukan komunikasi melalui media sosial, janjian di suatu tempat untuk melakukan duel 1 vs 1.

Kelompok sekolah korban menamakan diri Bastard sedangkan kelompok lawan namanya adalah Zumad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/340/3159171/duel-VlQd_large.jpg
Viral, Dua Kelompok Pelajar SMA di Lebak Duel ala Gladiator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/525/3158193/tono-3dfD_large.jpg
Polisi Tetapkan 16 Siswa SMP Tersangka dalam Duel Maut Tewaskan Satu Pelajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/338/3143568/saling_ejek_di_medsos_penyebab_pecahnya_tawuran_remaja_di_depok-cNte_large.jpg
Saling Ejek di Medsos, Penyebab Pecahnya Tawuran Remaja di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/525/3022268/bentrok-pelajar-di-cianjur-1-orang-tewas-bersimbah-darah-xzegb8QqP4.jpg
Bentrok Pelajar di Cianjur, 1 Orang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/525/3004638/tragis-pelajar-smp-di-sukabumi-duel-hingga-tewas-temannya-asyik-merekam-dengan-ponsel-9X8JxlhPoc.jpg
Tragis! Pelajar SMP di Sukabumi Duel hingga Tewas, Temannya Asyik Merekam dengan Ponsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/525/2933909/janjian-tawuran-lewat-medsos-remaja-di-sukabumi-tewas-dibacok-lehernya-y4yKt8VcSJ.jpg
Janjian Tawuran Lewat Medsos, Remaja di Sukabumi Tewas Dibacok Lehernya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement