Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Miris! Pegawai Puskesmas Karaoke di saat Jam Kerja, Berdalih untuk Lomba 17 Agustus

Kismaya Wibowo , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |03:05 WIB
Miris! Pegawai Puskesmas Karaoke di saat Jam Kerja, Berdalih untuk Lomba 17 Agustus
Pegawai Puskesmas Karaoke (foto: Okezone)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 21 detik yang merekam aktivitas karaoke di Puskesmas Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, saat jam pelayanan masih berlangsung. Video tersebut sontak menuai kecaman dari publik.

Dalam video amatir yang diunggah akun Instagram @fokusgunungkidul, tampak suasana puskesmas yang riuh oleh suara karaoke hingga terdengar jelas dari luar gedung. Diketahui, kejadian itu berlangsung pada Jumat 25 Juli 2025, sekitar pukul 08.46 WIB, yang merupakan jam operasional pelayanan kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kejadian yang dinilai kurang pantas tersebut.

“Kami menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kelalaian yang terjadi. Ini menjadi pelajaran penting bagi kami,” kata Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, Sabtu (26/7/2025).

Menurut penjelasan Dinkes, aksi karaoke tersebut dilakukan oleh empat pegawai Puskesmas Karangrejek dalam rangka persiapan lomba HUT ke-80 Kemerdekaan RI, di mana salah satu lomba yang akan diikuti adalah lomba karaoke.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/611/3179455//dilan-LW5y_large.jpg
Heboh Dilan Janiyar Pasang Veneer Gigi, Netizen Sebut Hilang Rasa Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/298/3179449//lontong-B6E9_large.jpg
Lagi Viral Lontong Palsu Isi Styrofoam, Bikin Netizen Debat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/612/3179450//jule-T7VO_large.jpg
Foto dan Video Perselingkuhan Tersebar, Jule: Saya Benar-Benar Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179364//timothy-rO2R_large.jpg
Kisah Kesaksian Ibunda Timothy Anugerah: Sang Putra Masih Hidup dan Sempat Bilang Jatuh dari Lantai 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179227//david-SNbD_large.jpg
Viral! David Beckham Asyik Panen Bawang Nikmati Masa Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178844//viral-7Qh1_large.jpg
Viral! Siswi SMP di Bandar Lampung Dibully Karena Ibunya Seorang Pemulung, Kini Putus Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement