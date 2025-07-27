Miris! Pegawai Puskesmas Karaoke di saat Jam Kerja, Berdalih untuk Lomba 17 Agustus

GUNUNGKIDUL - Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 21 detik yang merekam aktivitas karaoke di Puskesmas Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, saat jam pelayanan masih berlangsung. Video tersebut sontak menuai kecaman dari publik.

Dalam video amatir yang diunggah akun Instagram @fokusgunungkidul, tampak suasana puskesmas yang riuh oleh suara karaoke hingga terdengar jelas dari luar gedung. Diketahui, kejadian itu berlangsung pada Jumat 25 Juli 2025, sekitar pukul 08.46 WIB, yang merupakan jam operasional pelayanan kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kejadian yang dinilai kurang pantas tersebut.

“Kami menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kelalaian yang terjadi. Ini menjadi pelajaran penting bagi kami,” kata Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, Sabtu (26/7/2025).

Menurut penjelasan Dinkes, aksi karaoke tersebut dilakukan oleh empat pegawai Puskesmas Karangrejek dalam rangka persiapan lomba HUT ke-80 Kemerdekaan RI, di mana salah satu lomba yang akan diikuti adalah lomba karaoke.