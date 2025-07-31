Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gerebek Rumah Kontrakan di Bandung, Polisi Sita 1,4 Juta Butir Obat Terlarang

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |02:05 WIB
Gerebek Rumah Kontrakan di Bandung, Polisi Sita 1,4 Juta Butir Obat Terlarang
Polisi Gerebek Rumah Kontrakan di Bandung Sita Obat Terlarang (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG – Satresnarkoba Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan obat terlarang, di Kompleks Perumahan Batununggal Permai, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Rabu (30/7/2025). 

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita sekitar 1.434.000 butir obat keras berbahaya jenis Double Y dan Hexymer.

Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang terjadi di rumah kontrakan di Jalan Mekar Raharja, Mekarwangi, Kelurahan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Selasa 29 Juli 2025.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengungkapkan, bahwa rumah kontrakan yang digerebek di Batununggal Permai disewa oleh tersangka Abu Zaini (AZ) yang kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).

“Barang bukti yang disita di Batununggal ini kurang lebih berjumlah 1.434.000 butir obat terlarang,” ujar Kombes Budi, didampingi Kasatresnarkoba AKBP Agah Sonjaya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/194/3179007//desainer_muda_callista_aldenia_karyanya_dipakai_billie_eilish-e2Rq_large.jpg
Desainer Muda Callista Aldenia, Karyanya Dipakai Billie Eilish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174775//viral-fDmX_large.jpg
Viral! Macan Tutul Berukuran Besar Masuk Hotel di Bandung, Pengunjung Panik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/598/3173842//aletha_abew-QHhj_large.JPG
Momen Lucu Liburan Aletha Abew: Dari Teriak di Udara Sampai Kaki Becek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/298/3173512//viral-i7Sy_large.jpg
Viral Anak SMA Kumpulkan dan Masak Tahu yang Ada di Menu MBG, Netizen: Daripada Gak Dimakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/340/3167913//ibu_dan_dua_anak_ditemukan_tewas-jZVf_large.jpg
Bandung Geger! Ibu dan Dua Anaknya Ditemukan Tewas di Kontrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/340/3166050//viral-L0NV_large.jpg
Viral! Macan Tutul di Lembang Park Zoo Dikabarkan Lepas, Warga Bandung Resah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement