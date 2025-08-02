Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jalur Rel KA Cirebon Kembali Normal Usai Anjloknya Argo Bromo Anggrek

Muslimin , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |14:01 WIB
Jalur Rel KA Cirebon Kembali Normal Usai Anjloknya Argo Bromo Anggrek
Jalur Rel KA Cirebon Kembali Normal (foto: KAI Daop 3 Cirebon)
A
A
A

CIREBON – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon mengonfirmasi bahwa jalur rel kereta api yang sebelumnya terganggu akibat anjloknya KA Argo Bromo Anggrek telah berhasil diperbaiki dan kini dapat kembali dilalui kereta api.

Insiden anjlokan terjadi di emplasemen Stasiun Pegadenbaru pada Jumat 1 Agustus 2025, pukul 15.47 WIB dan menyebabkan gangguan perjalanan sejumlah KA di lintas tersebut.

Setelah melalui proses evakuasi dan perbaikan intensif, jalur tersebut kembali normal pada Sabtu (2/8/2025).

“Kereta pertama yang berhasil melintas di jalur tersebut adalah KA Argo Lawu (KA 14) relasi Gambir–Solo Balapan. Kereta ini diberangkatkan pada pukul 10.57 WIB dengan kecepatan terbatas 10 km/jam,” ujar Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Ayep Muhib.

Proses evakuasi rangkaian KA Argo Bromo Anggrek dimulai sejak Jumat malam pukul 23.50 WIB dan selesai pada Sabtu pagi pukul 07.07 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162858//menhub_dudy-gaCc_large.jpg
Menhub Akan Periksa INKA Imbas Kecelakaan Kereta Api di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160150//kai-Nwbe_large.jpg
KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, 2 Perjalanan Kereta Dibatalkan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160083//kereta_api-9IKa_large.jpg
Menhub: Tim Audit Independen Evaluasi Penyebab Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159876//menhub_dudy_tinjau_anjloknya_ka_argo_bromo-Fmgd_large.jpg
Kemenhub Lakukan Investigasi Insiden KA Argo Bromo Anjlok di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159875//petugas_saat_evakuasi_ka_argo_bromo_yang_anjlok_di_subang-FHgW_large.jpg
Puluhan Jadwal KA Dibatalkan Akibat Argo Bromo Anjlok, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159872//kai_evakuasi_ka_argo_bromo_anggrek_yang_anjlok_di_subang-yhT4_large.jpg
KA Argo Bromo Anggrek Anjlok di Subang, KAI Lakukan Evakuasi dan Rekayasa Jalur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement