Jalur Rel KA Cirebon Kembali Normal Usai Anjloknya Argo Bromo Anggrek

CIREBON – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon mengonfirmasi bahwa jalur rel kereta api yang sebelumnya terganggu akibat anjloknya KA Argo Bromo Anggrek telah berhasil diperbaiki dan kini dapat kembali dilalui kereta api.

Insiden anjlokan terjadi di emplasemen Stasiun Pegadenbaru pada Jumat 1 Agustus 2025, pukul 15.47 WIB dan menyebabkan gangguan perjalanan sejumlah KA di lintas tersebut.

Setelah melalui proses evakuasi dan perbaikan intensif, jalur tersebut kembali normal pada Sabtu (2/8/2025).

“Kereta pertama yang berhasil melintas di jalur tersebut adalah KA Argo Lawu (KA 14) relasi Gambir–Solo Balapan. Kereta ini diberangkatkan pada pukul 10.57 WIB dengan kecepatan terbatas 10 km/jam,” ujar Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Ayep Muhib.

Proses evakuasi rangkaian KA Argo Bromo Anggrek dimulai sejak Jumat malam pukul 23.50 WIB dan selesai pada Sabtu pagi pukul 07.07 WIB.