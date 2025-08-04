Demi Wujudkan Lingkungan Bersih, Bupati Kotabaru Kunjungi Kementerian LHK

JAKARTA - Komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam menuntaskan persoalan sampah ditunjukkan dengan langkah proaktif Bupati Muhammad Rusli dengan melakukan audiensi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (17/7/2025).



Keseriusan Bupati Kotabaru dalam penanganan sampah disambut baik oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq beserta jajaran di ruang kerja Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta.



Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kotabaru Muhammad Rusli memaparkan, komitmen untuk membangun sistem pengelolaan sampah, salah satunya dengan melakukan audiensi ke Kementerian Lingkungan Hidup dengan didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru.



“Kami di Kotabaru komitmen untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui audiensi ini, kami berharap mendapat arahan dan dukungan dari kementerian agar pengelolaan lingkungan di daerah kami semakin optimal,” ucapnya.



Dalam audiensi ini Menteri LH memberikan arahan terkait pengelolaan sampah dibutuhkan sinergi yang kuat mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan serta lapisan masyarakat lainnya.

Audiensi Bupati Kotabaru ke Kementerian LHK. (Foto: dok Pemkab Kotabaru)





Ia juga menegaskan arahan dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, dengan memilah sampah secara mandiri dimulai dari rumah, minimal sampah organik dan non organik.

Ini akan membawa dampak yang sangat besar jika masyarakat sadar mengelola sampah secara mandiri, dengan masyarakat proaktif memilah sampah, dan kesadaran masyarakat bisa dibangun. Tentunya dana yang dikeluarkan jadi lebih efisien.



Selain itu, Menteri LH juga meminta agar bupati segera meneruskan hasil audiensi dan mengkoordinasikan SKPD terkait untuk menyusun roadmap dan aksi nyata, termasuk rencana aksi nyata Jum’at bersih dan pembentukan satgas lingkungan guna menangani sampah liar di tingkat desa maupun kelurahan.



Audiensi ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan sampah, serta terwujudnya pengelolaan sampah yang lebih efektif, dan berkelanjutan. Serta pengelolaan sampah di Kabupaten Kotabaru akan semakin baik dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

(Agustina Wulandari )