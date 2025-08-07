Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis, Wanita di Bengkalis Tewas Diinjak Gajah Liar di Ladangnya

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |09:30 WIB
Tragis, Wanita di Bengkalis Tewas Diinjak Gajah Liar di Ladangnya
Wanita tewas diinjak gajah (foto: Okezone)
A
A
A

BENGKALIS – Seorang wanita bernama Natalia Manalu (38), warga Riau, tewas setelah diinjak gajah liar di ladangnya yang berada di Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Sementara itu, sang suami berhasil menyelamatkan diri dari amukan kawanan hewan bertubuh besar tersebut.

"Saat kejadian, korban bersama suaminya sedang tidur di dalam pondok yang ada di ladang," kata Kapolres Bengkalis, AKBP Budi Setiawan, Kamis (7/8/2025).

Menurut keterangan suami korban, Oslen Panjaitan, pada 6 Agustus 2025 dini hari, mereka sedang tidur ketika tiba-tiba dikejutkan oleh suara ribut. Keduanya pun terbangun dan melihat ke luar pondok. Saat itu, mereka melihat kawanan gajah liar.

Pasangan tersebut berusaha mengusir kawanan gajah tersebut. Namun, bukannya menjauh, kawanan gajah justru mendekati mereka. Salah satu gajah kemudian mengejar Natalia. Melihat istrinya dikejar, Oslen mencoba mengalihkan perhatian gajah agar mengejarnya. Namun, hewan berbelalai itu tetap menyerang Natalia.

"Dalam upaya menyelamatkan diri, Oslen Panjaitan mencoba mengalihkan perhatian gajah agar mengejarnya, hingga ia terjatuh ke dalam parit. Namun, gajah tersebut tetap mengejar Natalia yang saat itu menyalakan senter. Oslen sempat mendengar teriakan minta tolong dari sang istri," imbuh Kapolres.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181633//pemerintah-P9dQ_large.jpg
Tegas! Negara Tak Akan Beri Toleransi Perusak Hutan Seblat Tempat Habitat Gajah Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3162076//gajah_liar-DwFI_large.jpg
Lansia di Lampung Timur Diserang Gajah Liar saat Hendak Memancing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/337/3156772//presiden_prabowo_subianto-RMwu_large.jpg
Prabowo: PSI Cerdas Pilih Gajah, Binatang yang Paling Saya Sayangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/406/3156292//kawanan_gajah_ikut_tren_aura_farming-tc8d_large.JPG
Viral! Gajah Sumatera di Riau Ikut Tren Aura Farming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/340/3155075//perindo-bKf9_large.jpg
Masyarakat Bengkalis Antusias Sambut Kerja Nyata Legislator Partai Perindo Dapot Hutagalung saat Reses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/406/3141509//menilik_diah_bayi_gajah_sumatera_yang_lahir_di_hari_kartini-8QEX_large.jpg
Menilik Diah, Bayi Gajah Sumatera yang Lahir di Hari Kartini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement