Tragis, Wanita di Bengkalis Tewas Diinjak Gajah Liar di Ladangnya

BENGKALIS – Seorang wanita bernama Natalia Manalu (38), warga Riau, tewas setelah diinjak gajah liar di ladangnya yang berada di Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Sementara itu, sang suami berhasil menyelamatkan diri dari amukan kawanan hewan bertubuh besar tersebut.

"Saat kejadian, korban bersama suaminya sedang tidur di dalam pondok yang ada di ladang," kata Kapolres Bengkalis, AKBP Budi Setiawan, Kamis (7/8/2025).

Menurut keterangan suami korban, Oslen Panjaitan, pada 6 Agustus 2025 dini hari, mereka sedang tidur ketika tiba-tiba dikejutkan oleh suara ribut. Keduanya pun terbangun dan melihat ke luar pondok. Saat itu, mereka melihat kawanan gajah liar.

Pasangan tersebut berusaha mengusir kawanan gajah tersebut. Namun, bukannya menjauh, kawanan gajah justru mendekati mereka. Salah satu gajah kemudian mengejar Natalia. Melihat istrinya dikejar, Oslen mencoba mengalihkan perhatian gajah agar mengejarnya. Namun, hewan berbelalai itu tetap menyerang Natalia.

"Dalam upaya menyelamatkan diri, Oslen Panjaitan mencoba mengalihkan perhatian gajah agar mengejarnya, hingga ia terjatuh ke dalam parit. Namun, gajah tersebut tetap mengejar Natalia yang saat itu menyalakan senter. Oslen sempat mendengar teriakan minta tolong dari sang istri," imbuh Kapolres.