TNI AL Gagalkan Penyelundupan 10 Kontainer Ballpress di Pontianak

JAKARTA – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Ballpress di Terminal Peti Kemas Pontianak, Kalimantan Barat. Total ada 10 kontainer berisi Ballpress yang berhasil ditindak oleh tim gabungan.

"Hasil pengungkapan penyelundupan Ballpress oleh Tim Gabungan sampai dengan Kamis, 7 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB berjumlah total 10 kontainer," ujar Denih, Jumat (8/8/2025).

Dia menjelaskan, pada Rabu 6 Agustus 2025, pihaknya berhasil menindak enam kontainer pembawa Ballpress. Berdasarkan hasil penindakan hari pertama tersebut, tim gabungan melakukan pengembangan lebih lanjut.

"Pada 6 Agustus 2025, ditemukan barang ilegal berupa Ballpress di enam kontainer tersebut dan langsung dilakukan penyegelan oleh Tim Gabungan," jelasnya.

Dari hasil pengembangan, tim mendapatkan informasi bahwa masih terdapat empat kontainer pembawa Ballpress lainnya.

"Dan benar, empat kontainer tersebut ditemukan. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif sebelum diambil tindakan lebih lanjut," pungkasnya.

(Awaludin)