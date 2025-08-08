Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 10 Kontainer Ballpress di Pontianak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |14:05 WIB
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 10 Kontainer Ballpress di Pontianak
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 10 Kontainer Ballpress (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Ballpress di Terminal Peti Kemas Pontianak, Kalimantan Barat. Total ada 10 kontainer berisi Ballpress yang berhasil ditindak oleh tim gabungan.

"Hasil pengungkapan penyelundupan Ballpress oleh Tim Gabungan sampai dengan Kamis, 7 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB berjumlah total 10 kontainer," ujar Denih, Jumat (8/8/2025).

Dia menjelaskan, pada Rabu 6 Agustus 2025, pihaknya berhasil menindak enam kontainer pembawa Ballpress. Berdasarkan hasil penindakan hari pertama tersebut, tim gabungan melakukan pengembangan lebih lanjut.

"Pada 6 Agustus 2025, ditemukan barang ilegal berupa Ballpress di enam kontainer tersebut dan langsung dilakukan penyegelan oleh Tim Gabungan," jelasnya.

Dari hasil pengembangan, tim mendapatkan informasi bahwa masih terdapat empat kontainer pembawa Ballpress lainnya.

"Dan benar, empat kontainer tersebut ditemukan. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif sebelum diambil tindakan lebih lanjut," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178656//menkum_supratman_andi_agtas-7pIR_large.jpg
RUU Keamanan Siber Rampung, Pemerintah Pastikan TNI Tak Dilibatkan sebagai Penyidik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178283//prajurit_tni_al_pukul_ojek_online-Dprj_large.jpg
Tak Terima Diklason, Prajurit TNI AL Pukul Driver Ojol di Grogol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356//prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176265//tni_ad_kirim_personel_ke_pelatihan_internasional_di_singapura-dJFO_large.jpg
Perkuat SDM Manajemen Gizi, TNI AD Kirim Personel ke Pelatihan Internasional di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175837//dispenad-OM2L_large.jpg
Kadispenad Ingatkan Prajurit Penerangan: Jangan Jadi Katak dalam Tempurung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175681//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3ImR_large.jpg
Kapuspen TNI Ungkap Praka Zaenal Tabrakan di Udara saat Proses Pembukaan Parasut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement