Kapal Perang Asing Melintas di Selat Malaka, Ini Penjelasan TNI AL

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |13:57 WIB
Kapal Perang Asing Melintas di Selat Malaka, Ini Penjelasan TNI AL
JAKARTA – TNI Angkatan Laut (TNI AL) memberikan penjelasan terkait melintasnya kapal asing, termasuk kapal perang, di perairan Selat Malaka.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama Tunggul, menyatakan bahwa aktivitas pelayaran tersebut merupakan hak yang diatur dalam hukum internasional, yakni Hak Lintas Transit (Transit Passage).

"Selat Malaka merupakan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (strait used for international navigation), sehingga kapal, termasuk kapal perang, memiliki hak lintas transit," ujar Tunggu dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Ia menjelaskan, lintas transit adalah pelayaran yang dilakukan secara terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin antara satu wilayah laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ke wilayah laut lepas atau ZEE lainnya.

Ketentuan tersebut diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, khususnya Pasal 37, 38, dan 39.

Lebih lanjut, Tunggul menegaskan, bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, sehingga ketentuan tersebut berlaku dalam sistem hukum nasional.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/340/3210333//tni-Wfvs_large.jpg
2 Bocah Jadi Korban Peluru Nyasar, Begini Penjelasan Marinir TNI AL  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/340/3210318//ibu_korban_peluru_nyasar_di_gresik-pIvX_large.jpg
Ibu Korban Peluru Nyasar di Gresik Bantah Minta Kompensasi Rp3,3 Miliar ke TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/340/3210308//kasus_peluru_nyasar-BAD3_large.jpg
Kasus Peluru Nyasar di Gresik, TNI Pastikan Investigasi Masih Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209727//kapal_perang_rusia_bersandar_di_dermaga_tanjung_priok-oaWu_large.jpg
3 Kapal Perang Rusia Bersandar di Tanjung Priok, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209151//tni-uO6o_large.jpg
KRI Prabu Siliwangi-321 Tiba dari Italia, TNI AL Kini Miliki Kapal Perang Paling Canggih dan Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206372//kapal_pertamina-7Rh6_large.jpg
Pertamina Klarifikasi Hoaks Video 2 Tanker Indonesia Sudah Lewati Selat Hormuz
