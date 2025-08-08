Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gubernur Bobby Nasution Tegaskan Perang Total terhadap Narkoba di Sumut

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |11:50 WIB
Gubernur Bobby Nasution Tegaskan Perang Total terhadap Narkoba di Sumut
Gubsu Bobby Nasution saat Sidang Paripurna DPRD Sumut. (Foto: dok Diskominfo Sumut)
A
A
A

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyuarakan komitmen keras untuk membebaskan provinsi ini dari belenggu narkoba.

Dalam semangat bulan kemerdekaan, ia menyerukan agar seluruh elemen pemerintah dan aparat penegak hukum bersatu melakukan langkah nyata dan agresif untuk memberantas jaringan narkotika di Sumut.

“Para pelaku yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba akan kami eksekusi secara hukum. Tidak ada toleransi. Ini penyakit kronis yang menggerogoti Sumatera Utara bertahun-tahun. Saatnya kita bertindak tegas,” ujar Bobby saat Sidang Paripurna DPRD Sumut dengan agenda pengesahan RPJMD Sumut 2025 - 2030 di Gedung DPRD Sumut, Kamis (7/8/2025).

Bobby menegaskan, peringatan kemerdekaan tidak hanya sebatas seremoni, tapi menjadi momen revolusi moral dalam memerangi narkoba.

Ia mengajak DPRD, Forkopimda, serta aparat TNI dan Polri untuk bersama-sama menutup ruang gerak para pelaku dan menghancurkan pusat-pusat peredaran narkoba yang telah lama dikenal publik.

“Kalau bisa, semua lokasi yang menjadi sarang narkoba kita bersihkan. Kita musnahkan. Kita tunjukkan bahwa Sumatera Utara bisa merdeka dari narkoba,” ucapnya dengan nada tegas.

Ia juga menekankan bahwa upaya pemberantasan tidak cukup hanya di wilayah darat. Menurutnya, banyak jalur masuk narkoba melalui pelabuhan kecil dan lintasan ilegal, bahkan hingga wilayah laut yang terhubung ke negara-negara tetangga.

