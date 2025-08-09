Hadiri Rakernas ke-2 SNKI, Menbud Tegaskan Pentingnya Strategi Majukan Budaya Keris

JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon hadir dan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI) di Ruang Graha Diktisaintek, Gedung D, Kompleks Kemendikbudristek.

Dalam sambutannya, Menbud Fadli menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehadiran para pengurus SNKI dari berbagai penjuru Indonesia, seraya menekankan pentingnya momentum ini untuk memperkuat kembali arah dan strategi organisasi dalam memajukan budaya keris.

Rakernas yang dilaksanakan hari ini merupakan yang kedua sejak SNKI berdiri, setelah sebelumnya diselenggarakan di Bandung pada 24 Februari 2023.

Menbud Fadli yang juga merupakan Ketua Umum SNKI, menyampaikan bahwa dalam hampir tiga tahun masa kepengurusan periode 2022–2027, berbagai bidang dalam SNKI telah melaksanakan program dan kegiatan yang berdampak.

Namun demikian, Ia menilai Rakernas menjadi forum penting untuk melakukan evaluasi, mendiskusikan capaian, serta menyusun langkah strategis ke depan.

“Evaluasi ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil dan dampak serta kelemahan dan kelebihan berbagai kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat digunakan sebagai dasar menggulirkan dan merancang program-program berikutnya,” ucapnya.

Dalam usia ke-19 tahun sejak berdiri pada 2006, SNKI kini telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia dengan lebih dari 200 paguyuban anggota.