HOME NEWS JATIM

Khofifah Larang Warga Jatim Kibarkan Bendera One Piece!

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |22:40 WIB
Khofifah Larang Warga Jatim Kibarkan Bendera One Piece!
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (Foto: Avirista M/Okezone)
A
A
A

MALANG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera One Piece, khususnya jika disandingkan atau dipasang di samping bendera Merah Putih. Ajakan ini disampaikan seiring maraknya fenomena pengibaran bendera bajak laut tersebut menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 RI.

“Tidak harus anak-anak, tapi semua usia. Saya mengajak (bendera) One Piece pada bulan kemerdekaan ini jangan dikibarkan,” kata Khofifah seusai berkunjung ke Yayasan Pendidikan Al-Maarif, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (9/8/2025).

Menurut Khofifah, momen kemerdekaan seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat semangat nasionalisme seluruh masyarakat, khususnya warga Jawa Timur. Ia menegaskan, semangat nasionalisme itu salah satunya ditunjukkan dengan mengibarkan bendera Merah Putih secara khusus dan utama.

“Dengan kebersamaan mengibarkan bendera kebangsaan Indonesia, spirit kemerdekaan dan rasa persatuan diyakini akan hidup di segenap hati masyarakat,” ucap mantan Menteri Sosial Republik Indonesia itu.

Khofifah kembali menegaskan seluruh warga Jawa Timur diimbau untuk tidak mengibarkan bendera One Piece, terutama jika disandingkan dengan bendera Merah Putih.

