HOME NEWS NEWS

Menbud Hadiri Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara, Wujud Persatuan antar Umat Beragama

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |09:05 WIB
Menbud Hadiri Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara, Wujud Persatuan antar Umat Beragama
Menbud Fadli Zon turut menghadiri Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

JAKARTA – Dalam rangka menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, Pengurus Besar (PB) Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (Jatma Aswaja) menggelar Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon turut hadir dan memberikan apresiasi terhadap seluruh peserta yang berpartisipasi dalam acara tersebut.

“Kita telah bersama-sama melaksanakan zikir kebangsaan yang dipimpin oleh Maulana Habib Luthfi bin Yahya di Masjid Istiqlal ini, bersama seluruh jamaah, para ulama, para habib, para kiai dan juga masyarakat dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80,” ujarnya.

Menbud Fadli mengutarakan bahwa acara Zikir Kebangsaan menjadi bukti nyata bahwa perbedaan elemen masyarakat bukan menjadi pemecah belah bangsa Indonesia, melainkan faktor pemersatu yang dapat memperkuat identitas negara.

“Keragaman bukan menjadi faktor yang memecah belah, tapi justru mempersatukan. Dan saya kira ini harus kita syukuri. Pesan-pesan persatuan ini yang harus terus dikembangkan, meskipun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu atau Bhineka Tunggal Ika,” tuturnya.

Menteri Kebudayaan turut mengajak seluruh masyarakat untuk mensyukuri keberadaan negara Indonesia yang telah menginjak usia 80 tahun. Fadli Zon menegaskan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan bangsa Indonesia adalah menjaga toleransi antar umat beragama.

Halaman:
1 2 3
      
