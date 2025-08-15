Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pemuda Gorok Nenek hingga Tewas karena Tidak Diizinkan Kuliah

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |12:13 WIB
Pemuda Gorok Nenek hingga Tewas karena Tidak Diizinkan Kuliah
Seorang pemuda bernama Ilham Miftahul Huda (20) membunuh neneknya/Foto: Tangkapan layar
A
A
A

BLORA – Seorang pemuda bernama Ilham Miftahul Huda (20), warga Desa Gempolrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, nekat menghabisi nyawa neneknya sendiri hanya karena sakit hati tidak diizinkan kuliah. Ia kini telah diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Blora dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, mengatakan peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat malam, 26 Juli 2025. Korban, seorang lansia bernama Patmirah (82), ditemukan tewas dalam posisi tidur miring oleh anggota keluarga sekitar pukul 20.50 WIB di rumahnya.

“Pelaku awalnya meminta izin kepada ibunya untuk kuliah di perguruan tinggi, namun tidak diizinkan karena alasan ekonomi. Merasa sakit hati, pelaku berniat membunuh ibunya. Tapi karena tidak menemukan sang ibu, pelaku melampiaskan amarahnya kepada neneknya,” jelas Kapolres Blora, Jumat (15/8/2025).

Ilham menggorok leher korban hingga tewas di rumah neneknya sendiri. Berdasarkan hasil visum, pemeriksaan delapan saksi, serta sejumlah barang bukti, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya, yang letaknya berada di belakang rumah korban.

Kini, pelaku telah ditahan di Polres Blora dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184071/pembunuhan-8udj_large.jpg
2 Oknum TNI Dihadirkan saat Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ini Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement