Sempat Acungkan Celurit, Maling Motor Ini Babak Belur Dihakimi Massa

LUMAJANG – Seorang pemuda bernama Arifin, warga Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur, nyaris tewas setelah dihajar massa pada Minggu (17/8/2025). Arifin kepergok hendak mencuri sepeda motor di wilayah Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh.

Menurut informasi, aksi pencurian itu dilakukan Arifin bersama seorang rekannya. Saat aksinya dipergoki, kedua pelaku berusaha kabur. Arifin kemudian berlari ke arah kerumunan peserta lomba gerak jalan di Desa Jatisari untuk bersembunyi dan berpura-pura menjadi penonton.

Namun, polisi dan warga yang melakukan pengejaran berhasil mengenali Arifin. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat mengacungkan celurit untuk menakut-nakuti petugas dan warga. Usahanya gagal, Arifin akhirnya tertangkap dan menjadi bulan-bulanan massa.

“Pelaku sempat melawan dengan senjata tajam, namun berhasil diamankan oleh petugas gabungan TNI dan Polri,” ujar Kasie Humas Polres Lumajang, Ipda Untoro.

Beruntung, petugas segera melerai dan mengamankan Arifin dari amukan warga sehingga nyawanya dapat diselamatkan. Saat ini, pelaku diamankan di Polres Lumajang untuk penyelidikan lebih lanjut.

(Awaludin)