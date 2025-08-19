Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 

Dwinarto , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |17:46 WIB
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
Ilustrasi pembacoan orang tidak dikenal/Foto: Istimewa
A
A
A

GROBOGAN – Manik Priyo Prabowo (38), seorang kontributor iNews Media Group, menjadi korban pembacokan oleh dua orang tak dikenal (OTK) di Grobogan, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada dini hari 15 Agustus 2025, saat korban baru saja meninggalkan sebuah kedai di Desa Tanggungharjo.

Kasat Reskrim Polres Grobogan, AKP Agung Joko Haryono, mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan bersama Polsek Tanggungharjo. Polisi juga telah meminta keterangan dari korban untuk menguatkan proses penyidikan.

"Kami sedang mendalami kasus tersebut. Tim juga sudah memeriksa lokasi kejadian," ujarnya, Selasa (19/8/2025).

Agung menegaskan bahwa serangan tersebut mengarah pada upaya melukai atau bahkan percobaan pembunuhan.

"Pelaku tidak mengambil barang korban, justru langsung melukai dengan senjata tajam. Hingga kini kami masih memburu pelaku yang identitasnya belum diketahui," tuturnya.

