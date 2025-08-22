Menbud Jadi Pembicara Workshop Kolaboratif Multipihak TMII, Dialog Pemajuan Anjungan Daerah

JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon hadir sebagai keynote speaker dalam Workshop Kolaboratif Multipihak (pusat-daerah) yang diselenggarakan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Menbud menyambut baik dengan diselenggarakannya workshop ini karena menurutnya merupakan kesempatan yang baik untuk berdialog, berbicara, apalagi tentang anjungan Taman Mini yang umurnya sudah lebih dari 50 tahun.

Fadli Zon menyampaikan pada keynote speech-nya jika baru pertama kali setelah 79 tahun kita merdeka, ada Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri.

Di hadapan lebih dari 60 peserta perwakilan 34 anjungan yang menghadiri Gedung Sasono Utomo, TMII, menurutnya ini adalah komitmen dari pemerintah di bawah Presiden Prabowo untuk menjadikan budaya ini fondasi bangsa dalam pembangunan jati diri identitas.

"Dari hari pertama (menjabat) saya mengatakan kita perlu reinvent Indonesian identity. Karena identitas kita ini sebenarnya sangat luar biasa kuat pokok akarnya, dan itu adalah budaya dan peradaban. Saya selalu mencatatkan dua hal, pertama soal kekayaan dan kedua keberagaman," ujarnya.

Ia menyebutkan Undang-undang dasar 1945 yang menjadi dasar dari konstitusi, yakni Pasal 32, yakni Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.