HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nekat Mencopet di Halte Buaran, 3 Pelaku Jadi Bulan-bulanan Warga

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |07:06 WIB
Nekat Mencopet di Halte Buaran, 3 Pelaku Jadi Bulan-bulanan Warga
Penangkapan copet (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Duren Sawit menangkap pelaku aksi pencopetan yang terjadi di Halte Transjakarta Buaran, Duren Sawit, Jakarta Timur. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 14 November 2025, tersebut viral di jagat media sosial.

Dalam video yang diunggah akun @lbh_jakarta, pelaku terlihat dikerubungi dan menjadi bulan-bulanan oleh sekelompok warga yang geram melihat aksi kriminal yang dilakukannya. Kejadian ini dibenarkan oleh pihak Polsek Duren Sawit.

"Memang benar sempat diamankan oleh warga," kata Kanit Reskrim Polsek Duren Sawit, AKP Bayu, saat dikonfirmasi, Minggu (16/11/2025).

Bayu menyebut para pelaku berjumlah tiga orang, masing-masing berinisial IS, DP, dan MD. Ketiganya kini telah diamankan oleh pihak kepolisian.

"Pelaku sudah diamankan serta kami tindak lanjuti sesuai SOP," pungkasnya.

(Awaludin)

      
