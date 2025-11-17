Cak Imin Bentuk Panji Bangsa untuk Hadapi Pemilu 2029

JAKARTA- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai menyiapkan kader militan sejak dini untuk mengawal Pemilu 2029. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pun mendirikan Badan Otonom Panji Bangsa untuk hadir sampai level TPS, RT dan RW.

"Kita ingin mencetak kader-kader militan Panji Bangsa sampai tingkat TPS, di tahun 2029 harapannya bisa mengawal suara-suara PKB di TPS-TPS baik RT, RW. Kami memiliki kader-kader militan yang tidak asal comot untuk menjadi saksi partai," ujar Ketua Umum Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, Senin (17/11/2025).

Saat ini Panji Bangsa memiliki tiga agenda besar. Salah satunya musyawarah nasional yang akan dibuka tanggal 19 November 2025 di kantor DPP PKB.

"Insya Allah akan dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Dewan Syuroh Partai Kebangkitan Bangsa, beserta Dewan Pembina, Dewan Komando Pusat Panji Bangsa. Dan juga akan dihadiri oleh seluruh pengurus Dewan Komando Wilayah se-Indonesia yang diwakili oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara," ujarnya.

Selanjutnya kata anggota DPR RI FPKB, Panji Bangsa akan melakukan pendidikan instruktur selama tiga hari dua malam di Kampung Gowes, Kota Depok. Pendidikan ini diikuti oleh seluruh ketua, sekretaris, bendahara DKW se-Indonesia.

Lebih jauh Rivqy menjelaskan, Panji Bangsa ini awal mulanya sudah dibentuk di Jawa Timur tahun 2020 dan berada di bawah Komando Garda Bangsa dan akhirnya diresmikan menjadi Banom baru di tahun 2025.