Prabowo Kelakar PKB Perlu Diawasi, Cak Imin: Itu Bercanda

BOGOR - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyebut partainya perlu diawasi.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menegaskan bahwa pernyataan tersebut hanyalah candaan.

“Enggak, bercanda, bercanda,” kata Cak Imin di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa 6 Januari 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) itu menyebut candaan semacam itu hal yang biasa dan kerap disampaikan oleh Prabowo.

“Sering begitu, bercanda begitu lah. Gojlokan begitu,” ujarnya.

Cak Imin memastikan tidak akan ada manuver yang dilakukan dirinya maupun PKB ke depan. Oleh karena itu, ia menilai tidak perlu ada pengawasan sebagaimana candaan Prabowo tersebut.

“(Manuver) Enggak, enggak. Bercanda begitu-begitu biasa lah. Sering begitu,” pungkasnya.