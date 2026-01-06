Absen Menteri yang Ketum Parpol, Prabowo: PKB Perlu Diawasi Ini

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto mengabsen para menteri yang berasal dari ketua partai koalisi saat memberikan taklimat dalam retret di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Prabowo saat mengabsen meyakini koalisinya masih kuat. Meski begitu, Prabowo menegaskan masih banyak hal yang perlu dievaluasi dalam pemerintahan. Namun, pemaparan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup.

“Saudara-saudara, banyak sekali yang kita akan review, tapi saya kira taklimat yang selanjutnya sebaiknya kawan-kawan media kita istirahat dulu. Kalau perlu mungkin makan dan minum kopi sambil saya memberi petunjuk-petunjuk yang lebih rinci. Jadi ada hal-hal yang boleh terbuka, tapi ada hal-hal yang sebaiknya kita simpan dulu,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian meminta persetujuan para anggota kabinet. Ia lalu tertawa karena momen persetujuan itu biasanya ada di DPR. “Bagaimana? Setuju? Kok nggak semangat setujunya, setuju?” ujar Prabowo.

“Setuju,” jawab anggota kabinet kompak.