Tonggak Pengabdian Baru, Kemenimipas Peringati Hari Bakti ke-1 Tahun 2025

JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggelar puncak peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-1 tahun 2025. Mengambil tema “Satu Langkah, Satu Semangat, Satu Pengabdian untuk Bangsa”, peringatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen Kemenimipas dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus memperkuat kontribusi bagi masyarakat.

Tasyakuran digelar di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, Rabu (19/11). Acara ini dirangkai dengan penyerahan penghargaan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada mitra kerja yang selama ini telah bersinergi bersama mendukung kerja Kemenimipas.

Melalui tasyakuran ini, kemenimipas mengaskan pentingnya kebersamaan dan nilai spiritualitas sebagai fondasi dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab institusi.

“Setahun perjalanan merupakan langkah awal dari misi besar menuju Indonesia Emas 2045. Kita akan terus bergerak lebih cepat, bekerja lebih cermat, dan berdampak lebih luas,” kata Agus.

Rangkaian peringatan Hari Bakti Kemenimpas ke-1 Tahun 2025 dimulai dengan Kick Off Hari Bakti yang dipimpin langsung oleh Menteri Imipas Agus Andrianto, pada Jumat (7/11). Dalam amanatnya, Agus menegaskan bahwa Hari Bakti bukan hanya seremonial, tetapi cerminan tekad untuk sebagai momentum untuk memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara.