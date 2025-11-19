Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru ‘Senjata’ Melawan Perubahan Iklim

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |12:58 WIB
Indonesia Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru ‘Senjata’ Melawan Perubahan Iklim
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia meluncurkan peta jalan dan panduan aksi karbon biru di Konferensi Iklim Dunia (COP30). Panduan ini menjadi ‘senjata’ untuk melawan perubahan iklim, yakni dengan memanfaatkan karbon biru.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, hal tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan strategi darat dan laut. “Peluncuran dokumen ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam menghubungkan aksi darat dan laut. Kami ingin memastikan kontribusi karbon biru dapat terintegrasi secara utuh dalam sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional,” ujar Hanif dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/11/2025).

Apalagi, Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Setidaknya dengan peta jalan dapat memandu pemerintah, nelayan, serta semua pihak dalam menjaga sekaligus memanfaatkan laut dengan benar.

Peluncuran tersebut menjadi pesan kuat ke dunia bahwa Indonesia tidak hanya punya hutan tropis terbesar. Namun, ekosistem karbon biru terbesar di dunia. Setidaknya Indonesia siap memimpin dunia dalam menjaga laut demi masa depan yang lebih hijau dan biru.

Karbon biru merupakan istilah terkait kemampuan ekosistem laut dan pesisir, mulai dari hutan bakau (mangrove), padang lamun, dan rawa asin, yang dapat menyerap dan menyimpan polusi karbon. Bahkan, lebih besar dari hutan di darat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polusi Perubahan Iklim Iklim
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036467/mitigasi-perubahan-iklim-tower-100-meter-pemantauan-gas-rumah-kaca-terintegrasi-diresmikan-di-jambi-44nDYG61gx.jpg
Mitigasi Perubahan Iklim, Tower 100 Meter Pemantauan Gas Rumah Kaca Terintegrasi Diresmikan di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/337/3025201/bmkg-41-wilayah-indonesia-masuk-musim-kemarau-berikut-daftarnya-xGBuisyt0G.jpg
BMKG: 41% Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/18/3018153/50-ilmuwan-laporkan-pemanasan-global-akibat-ulah-manusia-terus-merangkak-naik-VnH19oa8qu.jpg
50 Ilmuwan Laporkan Pemanasan Global Akibat Ulah Manusia Terus Merangkak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2991235/koaksi-indonesia-ajak-masyarakat-sadari-bahaya-krisis-iklim-r77pPwBNN2.jpg
Koaksi Indonesia Ajak Masyarakat Sadari Bahaya Krisis Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990904/bmkg-500-juta-petani-dunia-terancam-perubahan-iklim-cfj6GEynJy.jpg
BMKG: 500 Juta Petani Dunia Terancam Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/18/2989935/penelitian-terbaru-perubahan-iklim-pengaruhi-kecepatan-rotasi-bumi-dan-ketepatan-waktu-4Ib8DDeMKF.jpg
Penelitian Terbaru: Perubahan Iklim Pengaruhi Kecepatan Rotasi Bumi dan Ketepatan Waktu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement