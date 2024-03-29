Penelitian Terbaru: Perubahan Iklim Pengaruhi Kecepatan Rotasi Bumi dan Ketepatan Waktu

Penelitian terbaru: Perubahan iklim pengaruhi kecepatan rotasi bumi dan ketepatan waktu (Foto: RTE)

LONDON – Penelitian mengatakan perubahan iklim mempengaruhi kecepatan rotasi bumi dan mempengaruhi cara kita menjaga waktu.

Meningkatnya pencairan es di Greenland dan Antartika menambah jumlah air di lautan dunia, sehingga menyebabkan mendistribusikan kembali massa air.

Hal ini sedikit memperlambat rotasi bumi. Namun planet ini masih berputar lebih cepat dari sebelumnya.

Dampaknya adalah pencatat waktu global mungkin perlu mengurangi satu detik dari jam kita lebih lambat dari yang seharusnya.

“Pemanasan global telah mempengaruhi ketepatan waktu global,” kata penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature, dikutip BBC.

Waktu Universal Terkoordinasi (UTC) yang digunakan oleh sebagian besar dunia untuk mengatur jam dan waktu dihitung berdasarkan rotasi bumi.

Namun laju rotasi bumi tidak konstan dan oleh karena itu dapat mempengaruhi lamanya siang dan malam kita.

Perubahan pada inti cair planet ini berarti bumi berputar sedikit lebih cepat.

Sejak tahun 1970-an, untuk mengoreksi hal ini, sekitar 27 detik kabisat telah ditambahkan ke jam global, dan pencatat waktu berencana mengurangi satu detik untuk pertama kalinya pada 2026. Hal ini dikenal sebagai ‘detik kabisat negatif.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa pencairan es yang disebabkan oleh perubahan iklim telah mengimbangi percepatan tersebut.