HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin: Panji Bangsa Akan Jadi Pasukan Serbaguna PKB!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |23:55 WIB
Cak Imin: Panji Bangsa Akan Jadi Pasukan Serbaguna PKB!
Cak Imin: Panji Bangsa Akan Jadi Pasukan Serbaguna PKB!
A
A
A

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membutuhkan Panji Bangsa sebagai pasukan serbaguna. Pasalnya, mereka bermodal keberanian untuk selalu siaga dan menolong berbagai persoalan.

Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, di tengah tantangan perjuangan politik, PKB siap menerjunkan pasukan serbaguna saat berbagai persoalan.

"Mereka bermodal keberanian untuk selalu siaga menolong berbagai persoalan. Bencana alam, kekerasan, ancaman, bahaya akan menjadi bentengnya PKB," ujarnya dalam kegiatan pelantikan pasukan Panji Bangsa di Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (22/11/2025).

Cak Imin -- panggilan akrabnya -- mengatakan, Panji Bangsa akan terdepan menangani problem-problem kemasyarakatan, terutama darurat-darurat. Baik itu bencana, darurat-darurat, konflik.

"Yang penting keberanian dan persatuan menjadi ujung dari perjuangan Panji Bangsa," katanya.

PKB dengan badan otonom yang semua ada, pemuda, perempuan, serba guna, pasukan khusus, semua menjadi perangkat partai untuk menjadi kekuatan yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) ini menambahkan, kelahiran Panji Bangsa adalah kebutuhan,  di tengah berbagai tuntutan, tantangan, problematika kehidupan, keumatan, kebangsaan Indonesia.

 

Topik Artikel :
Pemilu 2029 cak imin PKB
