A’wan PBNU Benarkan Surat Desakan Mundur Gus Yahya: Ada Manuver Politik di Tubuh NU!

JAKARTA – A’wan PBNU, KH Abdul Muhaimin, turut membenarkan risalah rapat Rais Aam yang mendesak Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur dari Ketua Umum PBNU.

Namun, Gus Yahya menyayangkan beredarnya risalah rapat itu ke publik. Apalagi, kata dia, dokumen tersebut seharusnya hanya untuk kalangan internal.

“Benar, cuma saya sebetulnya tidak wise-nya di situ lah. Masak apa itu, pembicaraan internal disebar seenaknya. Dan tidak hanya pada jalur-jalur yang memang kalangan NU; sekarang beredar di semua WA,” kata Muhaimin saat dihubungi, Minggu (23/11/2025).

Menurutnya, beredarnya surat itu seperti bentuk manuver terhadap Gus Yahya. Untuk itu, ia meminta pihak yang menunggangi isu ini untuk menghentikan manuver tersebut.

“Itu kok seperti mereka-mereka yang punya kepentingan sedang mengkonsolidasikan pendukungnya. Mbok manuver seperti itu dihentikan,” ucap Muhaimin.