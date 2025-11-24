Hadiri Kuliah Umum USK, Menbud Teguhkan Mahasiswa sebagai Agen Kebudayaan Digital

Menteri Kebudayaan Fadli Zon hadiri kuliah umum yang berlangsung di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. (Foto: dok Kemenbud)

BANDA ACEH – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menghadiri kuliah umum bertajuk “Merawat Kebhinekaan dan Memperkuat Ekosistem Kebudayaan di Era Digital”.

Diskusi yang berlangsung di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh tersebut merupakan rangkaian dari Gerakan Budaya Indonesia (GAYAIN) Aceh 2025, sebuah festival yang memadukan unsur budaya, kuliner, hingga keagamaan untuk mempromosikan kearifan lokal Aceh.

Dalam sambutannya, Menbud Fadli meneguhkan pentingnya melestarikan kearifan lokal, termasuk budaya lokal Aceh. Menurutnya, riset terkait kearifan lokal Aceh bersifat ekstensif, sehingga ada banyak hal yang bisa digali sebagai khazanah pengetahuan dan praktik budaya yang berharga.

“Aceh, yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, adalah tempat akulturasi budaya yang sangat panjang. Ada banyak budaya Aceh yang terkenal, salah satunya Tari Saman yang diakui UNESCO pada 24 November 2011,” ujarnya.

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa salah satu ekspresi budaya dari Aceh yang dapat dikaji lebih dalam adalah material culture atau kebudayaan materi.