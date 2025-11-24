Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Budiman Sudjatmiko: Definisi Kemiskinan Tidak Dapat Disederhanakan sebagai Kekurangan Uang!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |18:33 WIB
Budiman Sudjatmiko: Definisi Kemiskinan Tidak Dapat Disederhanakan sebagai Kekurangan Uang!
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko
A
A
A

JAKARTA  — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyebut, pemerintah memperkuat sinergi dan menyampaikan berbagai langkah strategis lembaga dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu di Indonesia.

Budiman mengatakan, definisi kemiskinan tidak dapat disederhanakan hanya sebagai kekurangan uang tunai. Selama ini kata dia, pengentasan kemiskinan kerap dipahami sebatas pemberian Bantuan Sosial atau Bantuan Langsung Tunai.

“BP Taskin merumuskan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait kekurangan uang, melainkan juga kekurangan aset dan akses, seperti kepemilikan tanah, rumah, hewan ternak, serta akses ekonomi yang dinamis,” ujar Budiman, Senin (24/11/2025).

Dengan memahami akar persoalan tersebut, BP Taskin menyoroti dan mengatasi kemiskinan melalui tiga dimensi, yaitu kekurangan uang, kekurangan aset, dan keterbatasan akses.

Sebagai lembaga koordinatif, BP Taskin bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk memastikan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, serta evaluasi berbagai program pengentasan kemiskinan.

“’Kolaborasi ini diharapkan menciptakan integrasi program yang lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Budiman.

Salah satu fokus BP Taskin adalah memperkuat intervensi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di seluruh provinsi.

“Pemerintah mendorong pembangunan 80.000 koperasi sekaligus menghadirkan pendampingan khusus bagi wilayah-wilayah miskin agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat,”tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/340/3158849/stunting-z1XD_large.jpg
Kunjungi Keluarga Berisiko Stunting, Menteri Wihaji Temukan Warga Makan Seadanya dan Menumpang Jamban Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150182/muhaimin_iskandar-z6jb_large.jpg
Jelang Penutupan Retret, Kepala Daerah Diminta Menanggulangi Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/608/3103610/kemendagri-3YUu_large.jpg
Angka Kemiskinan Turun di Sumut, Kemendagri Apresiasi Kinerja Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076085/bpip_gelar_diskusi_kedaulatan_ekonomi_di_kupang-xTPZ_large.jpg
Berantas Kemiskinan, Pemerintah Didorong Majukan Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/338/3074630/rumah_singgah-QvGR_large.jpg
Peduli Sesama, JKI-GKPR Sambangi Rumah Singgah di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/338/3035830/rumah-hadiawan-di-ciputat-akhirnya-layak-huni-setelah-8-tahun-rusak-NkmIRSNmXj.jpg
Rumah Hadiawan di Ciputat Akhirnya Layak Huni Setelah 8 Tahun Rusak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement