HOME NEWS NASIONAL

KPK Harap Presiden Prabowo Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di Yogyakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |19:47 WIB
KPK Harap Presiden Prabowo Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di Yogyakarta
KPK Harap Presiden Prabowo Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di Yogyakarta (Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Acara Hakordia rencananya digelar di Yogyakarta.

1. Prabowo Diharapkan Hadiri Hakordia

"Semoga bisa hadir (Presiden Prabowo-red) gitu," ujar Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Ibnu menjelaskan, acara Hakordia digelar pada 6-9 Desember 2025. Acara puncak akan berlangsung pada 9 Desember 2025.

"Rangkaian Hakordia juga sudah kami laksanakan di berbagai tempat. Ada pertemuan dengan berbagai pemerintah daerah, bahkan ada juga yang bersifat membentuk kabupaten antikorupsi dan lain sebagainya," ujarnya.

Sebelumya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan digelar di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (28/10/2025).

Pertemuan Setyo dengan Sri Sultan Hamengkubuwono terkait dengan acara Hakordia tahun 2025. Hal itu lantaran peringatan Hakordia tahun ini akan digelar di Yogyakarta.

"(Pertemuan) Dalam rangka persiapan awal rencana peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

 

Halaman:
1 2
      
