Datangi KPK, Pengacara Harap Ira Puspadewi Bisa Bebas Malam Ini

JAKARTA – Pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo, mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (25/11/2025) malam. Kedatangannya dilakukan tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) itu terkait kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara.

Soesilo mengatakan, kunjungannya ke KPK bertujuan untuk memastikan apakah lembaga antirasuah tersebut sudah menerima surat keputusan rehabilitasi dari Presiden. Jika surat telah diterima, ia berharap proses pembebasan Ira dapat dilakukan malam ini juga.

“Kalau sudah sampai tentu kita akan mengajukan pembebasan terhadap Ibu Ira, harapan saya malam ini,” kata Soesilo di lokasi.

“Saya juga belum tahu, suratnya juga belum menerima. Kalau KPK sudah menerima, harus segera dikeluarkan,” lanjutnya.