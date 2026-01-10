Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

8 Orang Kena OTT di Jakut, KPK: 4 Pegawai Ditjen Pajak dan 4 Swasta

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |19:46 WIB
8 Orang Kena OTT di Jakut, KPK: 4 Pegawai Ditjen Pajak dan 4 Swasta
Jubir KPK Budi Prasetyo (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Utara pada Jumat 9 Januari 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merincikan delapan orang tersebut terdiri dari empat pegawai pajak dan empat pihak swasta.

"Empat di antaranya adalah pegawai pada Ditjen Pajak dan empat lainnya adalah pihak swasta," kata Budi, Sabtu (10/1/2026).

Budi menyebutkan, delapan orang tersebut ditangkap di beberapa lokasi. "Para pihak diamankan di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek," ujarnya.

Dalam operasi senyap ini turut diamankan sejumlah mata uang, baik rupiah maupun valuta asing (valas). Selain itu, turut diamankan logam mulia.

"Di mana nilai dari uang dan logam mulia yang diamankan tersebut mencapai miliaran rupiah," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan operasi senyap ini terkait suap pengurangan nilai pajak. "Suap terkait pengurangan nilai pajak," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Sabtu.

Ia mengungkapkan, sejumlah pihak ditangkap dalam OTT tersebut, termasuk pegawai Kantor Pajak Wilayah Jakarta Utara dan pihak wajib pajak (WP).

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186388/kejagung-1Mp7_large.jpg
Usut Korupsi Pajak, Kejagung Bisa Tingkatkan Pemasukan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184779/ken-XtCe_large.jpg
Kejagung Cekal Mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Terkait Dugaan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172593/kpk-w26n_large.jpg
KPK Panggil Haniv Eks Pejabat Pajak Tersangka Gratifikasi, Bakal Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/337/2960949/kpk-belum-terima-salinan-putusan-rafael-alun-penyusunan-memori-banding-terkendala-xEJZjVHkC5.jpg
KPK Belum Terima Salinan Putusan Rafael Alun, Penyusunan Memori Banding Terkendala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/337/2949280/rafael-alun-akan-jalani-sidang-vonis-hari-ini-OixXnPWSgv.jpg
Rafael Alun Akan Jalani Sidang Vonis Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/337/2936359/rafael-alun-jalani-sidang-tuntutan-kasus-gratifikasi-dan-tppu-hari-ini-v9I11UBz1C.jpg
Rafael Alun Jalani Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi dan TPPU Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement