Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kerry Bantah Keterlibatan Ayah di Kasus Minyak Mentah: Ini Usaha Saya

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |12:15 WIB
Kerry Bantah Keterlibatan Ayah di Kasus Minyak Mentah: Ini Usaha Saya
M Kerry Adrianto Riza (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, menyanggah keterlibatan ayahnya, Riza Chalid, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Menurutnya, kerja sama pihaknya dengan PT Pertamina merupakan usahanya secara pribadi.

"Jadi kegiatan saya ini hanya sewa-menyewa terminal BBM antara saya dengan Pertamina. Usaha ini adalah usaha saya sendiri dan tidak ada keterlibatan ayah saya," kata Kerry di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Kerry mengklaim kegiatan sewa-menyewa itu menguntungkan pihak Pertamina. Bahkan, nilainya mencapai ratusan miliar per bulan. "Usaha ini memberikan manfaat yang besar pada Pertamina, sebagaimana saksi dari Pertamina di persidangan yang menyatakan bahwa dengan menggunakan terminal saya, Pertamina mendapatkan efisiensi sampai Rp145 miliar per bulan," ujarnya.

"Sampai saat ini pun terminal saya masih digunakan oleh Pertamina," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Surat dakwaan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 13 Oktober 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181154/kejagung-s2ZB_large.jpg
Uang Rp13 Triliun Kembali ke Negara, Pakar: Bagus, di Bawah Prabowo Penegak Hukum Kerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179905/korupsi-htjn_large.jpg
Soal Pengembalian Sitaan Korupsi Rp13,2 Triliun, Jimly: Momentum Perbaikan Sistem Administrasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178216/jaksa-bpgu_large.jpg
Jaksa Bacakan BAP Terkait Tekanan Riza Chalid, Saksi: Hanya Dugaan Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173373/kejagung-XQ6g_large.jpg
Kejagung Titip Penahanan Tersangka Korupsi Minyak Mentah di KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158467/riza_chalid-ZSwu_large.jpg
Riza Chalid Mangkir, Kejagung Kembali Jadwal Ulang Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152030/kejagung-XZRJ_large.jpg
Kejagung Sita Rp1,3 Triliun Terkait Kasus CPO, Begini Penampakannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement