Kerry Bantah Keterlibatan Ayah di Kasus Minyak Mentah: Ini Usaha Saya

JAKARTA – Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, menyanggah keterlibatan ayahnya, Riza Chalid, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Menurutnya, kerja sama pihaknya dengan PT Pertamina merupakan usahanya secara pribadi.

"Jadi kegiatan saya ini hanya sewa-menyewa terminal BBM antara saya dengan Pertamina. Usaha ini adalah usaha saya sendiri dan tidak ada keterlibatan ayah saya," kata Kerry di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Kerry mengklaim kegiatan sewa-menyewa itu menguntungkan pihak Pertamina. Bahkan, nilainya mencapai ratusan miliar per bulan. "Usaha ini memberikan manfaat yang besar pada Pertamina, sebagaimana saksi dari Pertamina di persidangan yang menyatakan bahwa dengan menggunakan terminal saya, Pertamina mendapatkan efisiensi sampai Rp145 miliar per bulan," ujarnya.

"Sampai saat ini pun terminal saya masih digunakan oleh Pertamina," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Surat dakwaan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 13 Oktober 2025.